UAW: il presidente Fain critica Stellantis durante la Convention del Partito Democratico

Shawn Fain, presidente del sindacato United Auto Workers (UAW), ha sfruttato il suo discorso durante la serata di apertura della Convention Nazionale Democratica a Chicago per criticare Stellantis. Fain ha accusato l’azienda di Carlos Tavares di aver cercato di ritirarsi dagli impegni presi durante le negoziazioni contrattuali dell’anno scorso, che prevedevano la riapertura di uno stabilimento automobilistico inattivo in Illinois.

Il presidente dell’UAW critica duramente Stellantis durante la Convention democratica a Chicago

Fain, che ha preso il timone della UAW la scorsa primavera, ha ottenuto contratti record da General Motors Co., Ford Motor Co. e Stellantis lo scorso autunno dopo uno sciopero rumoroso di sei settimane in cui il presidente Joe Biden ha visitato un picchetto per mostrare il suo sostegno. Fain ha anche fomentato il rancore tra i dirigenti aziendali con attacchi conflittuali in stile campagna politica contro le case automobilistiche.

Stellantis ha concordato la riapertura del suo stabilimento di Belvidere in Illinois, con l’obiettivo di trasformarlo inizialmente in un centro per ricambi auto, per poi avviare la produzione di un pick-up di medie dimensioni entro il 2027. Il presidente Biden ha appoggiato l’accordo durante una visita in Illinois a novembre, e il mese scorso la sua amministrazione ha annunciato una sovvenzione di 334 milioni di dollari a Stellantis per sostenere la riorganizzazione del sito in funzione della produzione di veicoli elettrici.

“Stellantis deve mantenere le promesse fatte all’America nel nostro contratto sindacale”, ha detto Fain durante il suo discorso, indossando una maglietta rossa della UAW con la scritta “Trump è un crumiro”. “L’UAW intraprenderà tutte le azioni necessarie presso Stellantis o qualsiasi altra azienda per far fronte alle proprie responsabilità e chiedere conto alle aziende americane”, ha affermato.

Stellantis, nata dalla fusione del 2021 tra Fiat Chrysler e il gruppo francese PSA, ha visto un drammatico calo delle vendite e della quota di mercato nell’ultimo anno. Gli aumenti di prezzo aggressivi e una gamma di prodotti datata hanno messo i veicoli dell’azienda in una posizione svantaggiata rispetto alla concorrenza. I problemi dell’azienda sono diventati particolarmente evidenti il mese scorso, quando ha riportato un calo del 48 per cento dell’utile netto nel primo semestre, a causa di vendite inferiori nel suo mercato principale, quello statunitense.