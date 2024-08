Stellantis: da Poste Italiane altra brutta notizia

Ancora una brutta notizia per il gruppo Stellantis. Poste Italiane ha deciso di interrompere la collaborazione con il gruppo automobilistico guidato da Carlos Tavares e creare da se la propria flotta di auto. La flotta di veicoli di Poste Italiane è la più grande in Europa, con oltre 30 mila unità. Fino ad oggi, la gestione di questa flotta è stata affidata a società di noleggio esterne, tra cui Stellantis Leasys e Leaseplan.

Poste Italiane ha deciso di internalizzare la gestione della propria flotta rinunciando all’accordo con Stellantis

Ma le cose sono destinate a cambiare in futuro. Poste Italiane S.p.A. ha deciso di internalizzare la gestione della propria flotta attraverso una nuova società, PosteGo, di cui è proprietaria al 100 per cento. Questa decisione segna una svolta rispetto agli accordi precedenti, risalenti al 2022, che prevedevano la fornitura e la gestione di 17 mila veicoli a marchio Fiat, Opel e Peugeot da parte di società di noleggio esterne.

L’internalizzazione della flotta e l’adozione di tecnologie avanzate fanno parte del piano industriale quinquennale di Poste Italiane, che mira a trasformare il gruppo attraverso l’innovazione, la sostenibilità e la digitalizzazione. Questo approccio contribuirà anche al raggiungimento degli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il gruppo Stellantis dunque dovrà rinunciare ad un’altra fonte di guadagno non indifferente. Vedremo dunque quali altre novità arriveranno per il gruppo automobilistico di Carlos Tavares e se ci saranno altre opportunità interessanti per Leasys e Leaseplan.