Stellantis riprende l’attività a Figueruelas con 600 lavoratori in meno

Le due linee di produzione dello stabilimento Stellantis di Figueruelas sono ripartite questo lunedì, sebbene con una riduzione dell’attività. La produzione di cinque modelli di veicoli è stata ridotta a tre, segnando l’inizio di una nuova fase per la fabbrica e i suoi 4.800 dipendenti. A partire da ora, la produzione dell’Opel Crossland e della Citroën C3 Aircross è stata interrotta. Questo cambiamento segna l’inizio di una nuova fase per lo stabilimento, caratterizzata dall’instabilità del settore automobilistico e da un crescente impegno verso l’auto elettrica.

Riparte la produzione nello stabilimento Stellantis di Figueruelas ma con un solo modello e 600 dipendenti in meno

Attualmente, lo stabilimento Stellantis conta 4.800 dipendenti, 600 in meno rispetto a prima delle ferie, a causa della riduzione della produzione. Inizia così, all’insegna dei cambiamenti, il ritorno al lavoro nello stabilimento Stellantis. Le due linee di produzione assemblano esclusivamente la Opel Corsa, la Peugot 208 e la nuova Lancia Ypsilon che è stata da poco lanciata sul mercato in alcuni dei principali paesi del nostro continente, Italia compresa. Circa 1.500 unità al giorno, ovvero 500 in meno rispetto a prima delle vacanze, e il motivo addotto dalla fabbrica è che vengono vendute meno auto.

Lo stabilimento è ora focalizzato sulla produzione di auto elettriche e con l’obiettivo di migliorare i risultati dello scorso anno. Ricordiamo che lo scorso anno sono state 44 mila le unità prodotte nella fabbrica. Vedremo dunque che novità arriveranno per questo importante stabilimento del gruppo Stellantis in Spagna che sorge nei pressi della città di Saragozza.