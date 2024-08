Citroën dopo 100 anni dice addio all’Australia dopo aver venduto meno della Ferrari

Dopo oltre un secolo di presenza in Australia, Citroën ha annunciato che interromperà la vendita di automobili nel Paese a partire da novembre. Nonostante il marchio sia il più antico operante ininterrottamente nel mercato locale, da tempo affronta difficoltà nel registrare nuove auto. Per esempio, nei primi sei mesi di quest’anno, il produttore ha venduto appena 87 veicoli nel territorio australiano.

In Australia Citroën vendeva meno anche dei marchi premium con appeal di nicchia e modelli dal costo molto elevato. I resoconti delle vendite del primo semestre indicano che la casa francese è stata superata da Maserati (200 unità), Ferrari (113), Lotus (102) e Bentley (102). In altre parole, era davanti solo ad Aston Martin (86), McLaren (41) e Rolls-Royce (26). Leader di mercato nel periodo è stata Toyota, con 144.006 unità consegnate, mentre Ford è arrivata seconda con 57.371 immatricolazioni.

Presente in Australia dal 1923, appena quattro anni dopo la sua fondazione in Francia, Citroën ha avviato la sua avventura nel Paese con una produzione locale e ambiziosi piani di espansione. Tuttavia, i risultati non hanno soddisfatto le aspettative, portando il marchio a cedere terreno ai concorrenti europei, americani e, soprattutto, asiatici. Attualmente, Citroën dispone di soli 9 concessionari in tutta l’Australia e offre un portafoglio che include i modelli C3 di ultima generazione, C4, C5 Aircross e C5 X.

In un comunicato, Citroën spiega che la rete locale interromperà la vendita di veicoli a partire dal 1° novembre e, dopo tale data, si effettueranno solo manutenzioni e riparazioni. Il marchio afferma che rispetterà la garanzia di 5 anni a chilometraggio illimitato sui modelli venduti, nonché le revisioni dei prezzi di listino in tutti i 35 centri di assistenza che mantiene nel paese. L’anno migliore per le vendite di Citroën sul mercato australiano è stato il 2007, quando furono consegnate 3.803 unità. Nel 2021, però, questo numero è sceso a sole 175 unità.