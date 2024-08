Stellantis: lo stabilimento di Trenton si ferma, costruiti troppi motori

Il Trenton Engine Complex di Stellantis, che produce motori V-6 Pentastar per Ram, Chrysler e Jeep, chiuderà la prossima settimana e i lavoratori saranno temporaneamente messi in cassa integrazione. La struttura, con due turni e oltre 600 dipendenti “sarà chiusa la prossima settimana per bilanciare le scorte di motori”, ha affermato la portavoce di Stellantis, Jodi Tinson.

Stellantis ferma lo stabilimento di Trenton: la chiusura necessaria per bilanciare le scorte di motori

“La nostra riserva di motori è un po’ alta in questo momento”, ha detto Dave Gerbi, presidente di United Auto Workers Local 372, che rappresenta circa 570 lavoratori orari nello stabilimento. L’attuale riserva di motori finiti e pronti per essere montati sui veicoli era di circa 20.700 questa settimana.

La chiusura di Trenton segue quella di altri tagli temporanei agli stabilimenti o ai turni di Stellantis avvenuti quest’estate, tra cui a Warren e Toledo, per aiutare a normalizzare i livelli di inventario, poiché l’azienda ha dovuto fare i conti con le vendite lente negli Stati Uniti, in calo del 16 per cento nella prima metà dell’anno rispetto al 2023.

La scorsa settimana Stellantis ha anche annunciato licenziamenti presso il suo Warren Truck Assembly Plant che potrebbe potenzialmente avere un impatto su 2.450 lavoratori, anche se l’azienda ha affermato che probabilmente saranno meno. Il taglio è previsto per ottobre ed è dovuto alla cessazione del Ram 1500 Classic.

Trenton produce motori V-6 per il Ram Classic, ha affermato Gerbi, ma la fine del pick-up non avrà un grande impatto sullo stabilimento, i cui lavoratori sapevano che gli ultimi giorni del camioncino si stavano avvicinando.

Il problema più grande sono le recenti vendite lente di Stellantis, ha detto. Trenton costruisce motori che vanno nelle Jeep Wrangler e Gladiator, ad esempio, e il Toledo Assembly Complex dove vengono realizzati quei veicoli ha dovuto affrontare licenziamenti temporanei intermittenti dal mese scorso nel tentativo di allineare la produzione alle vendite, il che significa che più motori si sono accumulati in magazzino.