Peugeot 407 compie 20 anni e il suo design è ancora attuale

È difficile pensare che Peugeot 407 abbia già 20 anni. Progettata dal Centro Stile Peugeot, porta l’impronta di Gérard Welter, “padre” della ricordata Peugeot 205. La sua passione per gli sport motoristici Lo ha portato a proporre uno stile sportivo e radicale in un segmento conservatore come quello delle berline.

Peugeot 407 è stata venduta in tutto il mondo tra il 2004 e il 2011 in 869.400 unità

Le sue linee curve e fluide, il suo aspetto felino e la sua grande calandra le conferivano un’aria dinamica che è ancora molto presente nel linguaggio stilistico della casa automobilistica del Leone. Fondamentale importanza è stata data all’aerodinamica, con un ottimo Cx pari a 0,29 nella berlina e 0,32 nella versione SW.

Con carrozzerie berlina, SW e Coupé a catalogo, tutte concepite e sviluppate presso il Centro Stile Peugeot di Vélizy, la Peugeot 407 è stata un’auto molto apprezzata sia per le sue eccellenti prestazioni su strada, soprattutto in curva, sia per il suo rapporto di qualità – prezzo, poiché dispone di tecnologie di sicurezza e comfort molto avanzate per l’epoca, come il controllo di stabilità ESP, luci e tergicristalli automatici, il programmatore del limitatore di velocità e fino a 9 airbag.

Le finiture si distinguevano per offrire lusso e qualità, con sedili in pelle e Alcantara nelle loro versioni più esclusive. In termini di sicurezza ha ottenuto cinque stelle nei test EuroNCAP. Tecnicamente, il suo motore 3.0 V6 a benzina, il top di gamma con 211 CV di potenza massima, è stato il primo motore trasversale ad essere dotato di cambio automatico a 6 marce.

Il design della Peugeot 407 e delle sue diverse versioni è stato anticipato da una lunga serie di concept car, che hanno trionfato nei saloni automobilistici più prestigiosi del calendario internazionale. Con le grandi linee già segnate sulla 407 Elixir di Francoforte 2023, la carrozzeria della Coupé ha preso molte delle sue caratteristiche più sportive dai concetti 407 Prologue e Silhouette. Il carrozziere Heuliez ha lasciato volare la sua immaginazione con il sorprendente prototipo Peugeot 407 Macarena Concept, un’attraente Coupé decappottabile che ha convinto al Motor Show di Ginevra del 2006.

La Peugeot 407 ebbe anche un’interessante carriera cinematografica, soprattutto in Francia. Protagonista assoluto dei film frenetici Taxi 4 (2007) e Taxi 5 (2018) o Plaga Final (2007), ha dimostrato anche il suo talento per la commedia, con la sua presenza in “Benvenuti al Nord” (2008), uno dei più grandi successi del cinema francese, in cui era il veicolo con cui il sofferente protagonista attraversava la geografia del protagonista per raggiungere la sua temuta destinazione lavorativa.