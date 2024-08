Licenziamenti in arrivo nello stabilimento di Stellantis

Fino a 2.450 dipendenti dello stabilimento di assemblaggio di Stellantis a Warren negli Stati Uniti potrebbero essere licenziati all’inizio di ottobre, in quanto l’assemblaggio generale dello stabilimento passerà da due a un turno con la fine della produzione del pick-up Ram 1500 Classic, ha fatto sapere venerdì il gruppo automobilistico.

Ad ottobre Stellantis potrebbe licenziare alcune migliaia di dipendenti a Warren negli USA

L’avviso di licenziamento arriva mentre i leader e gli analisti di United Auto Workers affermano che la casa automobilistica sta pianificando di spostare la produzione in eccesso di pickup Ram presso il vicino stabilimento di assemblaggio Sterling Heights in Messico, anziché gestire quel lavoro in eccesso presso Warren Truck. Il portavoce di Stellantis Jodi Tinson ha affermato che una decisione sulla produzione in eccesso non è stata ancora presa. Lo stabilimento dunque per il momento continuerà a produrre i SUV Jeep Wagoneer e Grand Wagoneer.

Venerdì Stellantis ha presentato una notifica di adeguamento e riqualificazione del numero di dipendenti di Warren allo stato, al governo locale e alla UAW. I tagli di posti di lavoro dovrebbero iniziare già l’8 ottobre o due settimane dopo. Lo stabilimento impiega circa 3.900 persone, tra cui circa 3.700 dipendenti rappresentati dalla UAW.

L’impianto è già in funzione su un solo turno dall’inizio del mese scorso a causa dei bassi ordini per Wagoneer e Grand Wagoneer. I lavoratori del primo e del secondo turno hanno dovuto fare i conti a turno con uno stop per una o due settimane. Questa settimana, non ci sono stati turni di produzione programmati nell’impianto a causa dei bassi ordini.

Stellantis prevede che l’impianto manterrà un turno di produzione finché i tagli al personale non saranno definitivi a ottobre, ha detto Tinson. Al momento non ci sono piani per aggiungere un nuovo veicolo allo stabilimento. Il presidente della UAW Shawn Fain ha criticato duramente i tagli in una dichiarazione rilasciata venerdì, definendo il CEO di Stellantis Carlos Tavares “una vergogna e un imbarazzo per un’azienda americana un tempo grande”, sottolineando i suoi recenti deludenti risultati finanziari e di vendita.

I dipendenti anziani licenziati a tempo indeterminato riceveranno 52 settimane di sussidi di disoccupazione integrativi forniti dall’azienda, 52 settimane di assistenza alla transizione e due anni di copertura sanitaria. Ciò si aggiungerebbe ai sussidi di disoccupazione statali.