Stellantis Austria: significativo aumento delle vendite per tutti i marchi a luglio

Stellantis Austria ha registrato una crescita notevole nel luglio 2024, con un aumento del 26,2 per cento nelle nuove immatricolazioni. Nel difficile contesto di mercato, la quota di mercato complessiva del gruppo automobilistico guidato dal CEO Carlos Tavares è aumentata al 13,7 per cento – il valore più alto in oltre due anni e un aumento di 2,5 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.

Grande successo a luglio per tutti i marchi di Stellantis Austria che hanno registrato forti crescite

La maggior parte dei marchi di Stellantis Austria hanno registrato incrementi percentuali a doppia cifra nelle nuove immatricolazioni nel mese di luglio. Le vendite di Alfa Romeo (+45,5 per cento) Jeep (+56,4 per cento), Opel (+51,5 per cento) e Peugeot (31 per cento) hanno registrato risultati particolarmente positivi.

Nel mese di luglio le quote di mercato dei marchi di Stellantis Austria si sono sviluppate in modo estremamente positivo. Citroën si è mantenuta al 2,1 per cento. La Fiat ha raggiunto il 2,6 per cento. Opel è riuscita inoltre ad aumentare la propria quota di mercato di 1,2 punti percentuali 1 raggiungendo il 3,9 per cento rispetto allo stesso mese dell’anno scorso. Peugeot ha aumentato la propria quota di mercato al 4 per cento.

Markus Wildeis, amministratore delegato di Stellantis Austria ha dichiarato: “Luglio è stato un mese di grande successo per noi in Austria. I risultati raggiunti dimostrano chiaramente l’impegno e gli sforzi di tutto il nostro team e dei nostri partner commerciali. Nonostante le sfide presentate dal mercato, siamo ottimisti sul fatto che, grazie ai prossimi lanci di prodotto e alla forte collaborazione con i nostri rivenditori, saremo in grado di espandere ulteriormente la nostra posizione nel mercato austriaco nella seconda metà dell’anno”. Insomma di certo un buon 2024 fino ad ora per l’azienda nell’importante mercato. Si spera di continuare così anche nella seconda metà dell’anno.