Nuova Panda: con nuovi incentivi la versione elettrica quando potrebbe vendere?

Fiat Grande Panda è la novità più importante di questo 2024 per Fiat. La vettura svelata con le prime immagini ufficiali a giugno è stata poi presentata ufficialmente lo scorso 11 luglio. Sebbene sia già iniziata la produzione non si conoscono ancora i prezzi e nemmeno quando si apriranno gli ordini. Per quanto concerne i prezzi si dice che la versione ibrida avrà un prezzo di partenza inferiore ai 19 mila euro full optional e anche con cambio automatico di serie. La versione elettrica invece dovrebbe partire da 24.900 euro. Al momento però sono solo voci e bisogna attendere conferme ufficiali da parte di Fiat.

Con gli incentivi il prezzo di Fiat Grande Panda si farebbe davvero molto interessante

Se i prezzi fossero questi ovviamente la versione ibrida di Fiat Grande Panda da meno di 19 mila euro potrebbe essere sicuramente un modello molto interessante per molti. Ma anche la versione elettrica potrebbe cavarsela molto bene con un prezzo inferiore a gran parte della concorrenza. Tuttavia le cose potrebbero migliorare ulteriormente nel caso in cui il governo italiano decidesse l’anno prossimo di rinnovare gli incentivi per l’acquisto delle auto elettriche. In quel caso la versione elettrica della celebre vettura di Fiat potrebbe fare furore con un prezzo al di sotto dei 15 mila euro che per alcuni clienti potrebbe addirittura scendere sotto i 12 mila euro. In quel caso prevediamo che molte delle risorse destinate dal governo all’acquisto di auto a zero emissioni finirebbero nelle casse di Fiat.

La stessa Fiat probabilmente penserà in futuro a qualche offerta interessante come sta avvenendo in questo momento per le sue auto elettriche che beneficiano della riproposizione del cosiddetto Bonus Tricolore.