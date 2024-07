Urso: “Spero che Stellantis arrivi ad 1 milione di veicoli prodotti in Italia”

Nelle scorse ore il Ministro delle Imprese e del made in Italy Adolfo Urso è tornto a parlare di Stellantis e della situazione relativa all’industria auto del nostro paese. Il Ministro ha detto che spera che il gruppo automobilistico guidato dal CEO Carlos Tavares sia in grado di garantire il ritorno della produzione nel nostro paese al di sopra di un milione di unità all’anno.

Urso si augura che Stellantis raggiunga l’obiettivo di un milione di auto prodotte all’anno in Italia

Tuttavia viene confermato che occorrerà un aiuto esterno all’azienda nata dalla fusione di Fiat Chrysler e PSA. È necessario coinvolgere un altro produttore oltre a Stellantis, ha spiegato Adolfo Urso. “Ho organizzato diversi tavoli di confronto,” ha aggiunto, “il primo si terrà lunedì prossimo per presentare i piani del Governo e le prospettive nei settori della siderurgia, degli elettrodomestici, dell’automobile e della moda.” Un incontro specifico sull’automotive è previsto per mercoledì 7.

“Dobbiamo aumentare la produzione di auto nel nostro paese,” ha affermato Urso, sottolineando che “i cinesi sono più avanzati nella mobilità elettrica e nelle tecnologie green.” Ha spiegato che l’obiettivo è portare queste tecnologie in Italia, evidenziando che “il nostro interesse è realizzare impianti produttivi, non solo assemblare. Siamo pronti ad accogliere chi vuole produrre tecnologia green rispettando le normative europee, utilizzando componenti e manodopera italiane.”

Vedremo dunque in proposito che notizie arriveranno nei prossimi giorni dal governo e da Stellantis e se davvero la produzione di auto nel nostro paese tornerà in futuro di nuovo a crescere dopo un lungo periodo di crisi che al momento sembra non avere fine come dimostrano le recenti chiusure per molti giorni di alcuni tra i più famosi stabilimenti automobilistici del nostro paese come Cassino e Mirafiori.