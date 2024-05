Leapmotor International: da settembre 2024 al via le vendite in 9 paesi europei

Stellantis e Leapmotor annunciano oggi di aver ricevuto tutte le autorizzazioni necessarie per la creazione della joint venture Leapmotor International BV, gestita da Stellantis su base 51/49. Con sede ad Amsterdam, il management team guidato dal suo CEO Tianshu Xin, ex manager di Stellantis in Cina, sta ora preparando il lancio dei modelli T03 e C10 sui mercati europei poi in India e nelle regioni dell’Asia-Pacifico (Cina esclusa). , Medio Oriente e Africa e Sud America a partire dal quarto trimestre del 2024.

Leapmotor International prevede di avviare le sue operazioni in Europa nel settembre 2024 con la creazione di 200 punti vendita entro la fine dell’anno

Nell’ottobre 2023 è stato annunciato un investimento di quasi 1,5 miliardi di euro da parte di Stellantis per l’acquisizione di circa il 21% del capitale di Leapmotor, casa automobilistica classificata tra le prime 3 startup elettriche cinesi nel 2023. L’accordo prevede inoltre la creazione di una joint venture “Leapmotor International”, che detiene i diritti esclusivi per esportare, vendere e produrre prodotti Leapmotor al di fuori della Cina. Questa partnership mira ad espandere rapidamente le vendite di Leapmotor in Cina, il mercato più grande del mondo, sfruttando al tempo stesso la presenza commerciale internazionale di Stellantis per accelerare significativamente le vendite del marchio Leapmotor in altre regioni del mondo.

“La creazione di Leapmotor International segna un passo importante nell’affrontare l’emergenza climatica globale, con auto elettriche all’avanguardia in grado di competere con i marchi cinesi attualmente presenti nei principali mercati internazionali”, ha affermato Carlos Tavares, CEO di Stellantis. “Grazie alla nostra presenza internazionale, presto saremo in grado di offrire ai nostri clienti veicoli elettrici competitivi, all’avanguardia e in grado di soddisfare le loro aspettative. Sotto la guida di Tianshu »

“La partnership tra Leapmotor e Stellantis dimostra un elevato livello di efficienza, aprendo un nuovo capitolo nell’integrazione globale dell’industria cinese dei veicoli elettrici intelligenti”, ha affermato Zhu Jiangming, fondatore, presidente e CEO di Leapmotor. “Di conseguenza, con i prodotti e le tecnologie all’avanguardia di Leapmotor, nonché il supporto delle reti e dei servizi di marketing di Stellantis, siamo fiduciosi che i consumatori di tutto il mondo potranno godere dell’eccezionale esperienza di guida e utilizzo dei prodotti Leapmotor. Crediamo che questa cooperazione possa dare a Leapmotor una nuova dimensione per diventare un’azienda di livello mondiale nel campo dei veicoli elettrici intelligenti. »

Si prevede che l’offerta di veicoli elettrici di Leapmotor International integrerà le attuali tecnologie di Stellantis e il portafoglio di marchi iconici per offrire soluzioni di mobilità più convenienti ai clienti di tutto il mondo. Il piano di lancio della joint venture farà leva sulle reti di distribuzione di Stellantis per iniziare in Europa – Francia, Italia, Germania, Paesi Bassi, Spagna, Portogallo, Belgio, Grecia e Romania – a partire da settembre 2024, supportato da country manager dedicati e 200 punti vendita includendo i siti Stellantis&You, che arriveranno a 500 nel 2026, per garantire un elevato livello di servizio ai clienti.

Entro la fine del 2024, l’implementazione dei nuovi prodotti Leapmotor si espanderà in Medio Oriente e Africa (Turchia, Israele e Francia d’oltremare), India e Asia-Pacifico (Australia, Nuova Zelanda, Tailandia, Malesia e India) e Sud America (Brasile e Cile). Il Leapmotor C10 è il primo prodotto globale di Leapmotor, sviluppato secondo standard di progettazione e sicurezza globali. Il C10 si basa sull’architettura tecnologica LEAP3.0 sviluppata da Leapmotor, con tecnologia elettrica intelligente leader del settore, che beneficia di un’architettura elettronica ed elettrica centralizzata integrata, della tecnologia del telaio cellulare CTC e della sua iconica cabina di pilotaggio intelligente.

È un veicolo del segmento D completamente equipaggiato e incentrato sulla famiglia che offre la migliore esperienza di guida del segmento, con un’autonomia WLTP di 420 km e una valutazione E-NCAP a 5 stelle. Dopo aver vinto il “2023 International CMF Design Award” per il suo design tecnologico e la straordinaria estetica, ha recentemente ricevuto il “2024 Gold Award” dai French Design Awards (FDA). La Leapmotor T03 è una piccola city car di segmento A a cinque porte con interni di segmento B. Non è solo elegante ma anche piacevole da guidare e offre un’autonomia di 265 km secondo lo standard WLTP . Si è classificato al primo posto nello studio JD Power Initial Quality Study nel segmento dei piccoli veicoli elettrici.