Stellantis fatica a vendere Jeep nell’era d’oro dei SUV

Stellantis sta avendo problemi a vendere Jeep in un momento in cui la domanda di SUV non è mai stata così alta. L’azienda ha tagliato i prezzi dei SUV Compass e Grand Cherokee all’inizio di quest’anno e ha aggiunto più contenuti ai suoi veicoli per adattarsi all’ambiente dei tassi di interesse più elevati. Mentre le vendite di Jeep negli Stati Uniti sono calate del 19% nel secondo trimestre, il marchio avrà presto due nuovi modelli elettrici da vendere: un sosia della Wrangler chiamato Recon e la Wagoneer S da 600 cavalli.

Jeep riporterà in auge anche la Cherokee, che è uscita di produzione l’anno scorso e ha lasciato il marchio meno competitivo nel segmento più grande del mercato dei SUV. Le perdite di Stellantis sono state il guadagno di Ford Motor Co.: il produttore di Explorer, Escape e Bronco ha venduto più di 400.000 SUV con il marchio ovale blu nella prima metà dell’anno, un record.

Similmente a Jeep, anche Ram ha registrato un calo significativo nella prima metà dell’anno, con le vendite dei suoi pick-up negli Stati Uniti in diminuzione del 20% rispetto all’anno precedente. Probabilmente ciò in parte è dovuto ad un aumento dei prezzi che dal 2019 ad oggi è stato per i due marchi rispettivamente del 50 e del 40% negli USA.

Le difficoltà di Jeep e Ram sono avvenute in un periodo di notevoli cambiamenti nei vertici di Stellantis in Nord America. Mark Stewart, direttore operativo per la regione, ha lasciato l’azienda a gennaio per diventare CEO di Goodyear Tire & Rubber Co. Timothy Kuniskis e Jim Morrison, due veterani di Jeep e Ram, sono andati in pensione a poche settimane di distanza l’uno dall’altro. Inoltre, Jason Stoicevich, che ha lavorato per Stellantis e le sue predecessore per oltre 20 anni, si è dimesso dopo due mesi dal suo nuovo ruolo di vicepresidente senior delle vendite al dettaglio negli Stati Uniti.

Stellantis prevede di rilanciare la Jeep Cherokee e di riportare in produzione due muscle car Dodge, la Charger e la Challenger, che erano state ritirate l’anno scorso. Nel frattempo, l’azienda ridurrà la produzione negli Stati Uniti e valuterà ulteriori cambiamenti significativi. In un’intervista a Bloomberg Television, Tavares ha dichiarato che non ci sono “tabù” riguardo al futuro dei 14 marchi dell’azienda. Se non riusciranno a monetizzare il loro valore, verranno prese delle decisioni.

Chrysler, che festeggerà il suo centenario l’anno prossimo, non è l’unica divisione dell’azienda a fronteggiare un futuro incerto. Come il marchio di Detroit, che ora produce solo il minivan Pacifica, anche il marchio italiano Lancia ha attualmente un solo modello, la Ypsilon e DS Automobiles non se la passano proprio bene.