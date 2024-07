Stellantis: ecco come sono andate le cose nella prima metà del 2024

Stellantis ha annunciato oggi i risultati della prima metà del 2024, con un fatturato netto di 85 miliardi di euro, in calo del 14 per cento su base annua, e un utile netto di 5,6 miliardi di euro, in calo del 48 per cento anno dopo anno. L’utile operativo corrente di 8,5 miliardi di euro rappresenta un margine del 10 per cento e l’utile diluito per azione rettificato è sceso del 35 per cento su base annua. Il calo dei risultati finanziari nella prima metà del 2024 è dovuto principalmente al calo delle vendite e ad un cambiamento sfavorevole del mix.

Vendite nette pari a 85 miliardi di euro, in calo del 14% rispetto alla prima metà del 2023 per Stellantis

Il calo dei volumi, accentuato da un difficile confronto con i risultati del primo semestre 2023, è il risultato di un insieme di misure di riduzione delle scorte, di temporanee carenze produttive, dovute ad un periodo transitorio di rinnovo dei prodotti chiave, e di un calo delle quote di mercato quota, in particolare in Nord America. Decisamente concentrata sul successo del lancio nel breve termine, l’azienda spera che l’impatto di queste lacune nel suo portafoglio prodotti abbia raggiunto il livello massimo e che le azioni intraprese dal management per migliorare i risultati in Nord America e in tutta Europa, così come così come per Maserati, offrirà significative opportunità di incremento delle prestazioni per la seconda metà del 2024 e l’anno 2025.

Sul fronte commerciale, Stellantis mantiene la propria leadership nel mercato dei veicoli utilitari e per la prima volta sale ai vertici della regione del Medio Oriente e dell’Africa in termini di quota di mercato. L’azienda mantiene la sua posizione di leader nella quota di mercato in Europa e Sud America. Negli Stati Uniti, Stellantis è il numero 1 nelle vendite di veicoli ibridi plug-in e il numero 2 nelle vendite di veicoli a basse emissioni.

Grazie alla competitività dei costi di Leapmotor e ai progressi nei propulsori e nella connettività, la joint venture Leapmotor International si sta preparando a lanciare i suoi primi veicoli elettrici ad alta tecnologia, il SUV C10 e la city car T03. L’implementazione iniziale avrà luogo nell’Europa più ampia, seguita da Sud America, Medio Oriente e Africa, nonché India e Asia Pacifico entro la fine del 2024.

L’azienda prevede ben 20 nuovi prodotti nel 2024, di cui 10 la cui produzione è già stata avviata nella prima metà dell’anno. In riconoscimento della loro ricca eredità in Italia e Germania, i marchi FIAT e Opel hanno celebrato il loro 125° anniversario. FIAT ha annunciato il suo ritorno sul mercato consumer globale con la Grande Panda, che sarà proposta ad un prezzo di partenza inferiore a 25.000 euro per la versione 100% elettrica, e che sarà disponibile anche in versione ibrida.

Sono previsti otto nuovi veicoli sulla piattaforma STLA Large tra il 2024 e il 2026, guidati da Dodge Charger Daytona, Jeep Wagoneer S e Jeep Recon. Altamente flessibile, la nuova piattaforma BEV nativa multi-energia è ottimizzata per diversi moduli di propulsione elettrica, per offrire ai clienti la risposta istantanea della coppia della propulsione elettrica combinata con un’autonomia di 800 km.

Dal suo primo utilizzo nel 2022 fino al 2026, la piattaforma Smart Car servirà da base per 13 modelli in tre diverse regioni. Questa piattaforma combina tecnologia avanzata e prezzi convenienti per fornire una tecnologia elettrica accessibile a tutti. In Europa, i marchi FIAT (Grande Panda) e Opel saranno i prossimi a usare questa piattaforma dopo i lanci della Citroën C3 e C3 Aircross.

Stellantis ha scelto un approccio basato su due diverse caratteristiche chimiche delle batterie e sta esplorando tecnologie innovative per la progettazione di moduli e celle di batterie. L’azienda ha recentemente annunciato una collaborazione quinquennale con CEA, un importante istituto di ricerca, per progettare celle batteria di prossima generazione per veicoli elettrici.

Molto popolari in Europa, le trasmissioni elettrificate a doppia frizione (e-DCT) di Stellantis hanno contribuito ad un aumento del 53% su base annua delle vendite di veicoli ibridi nell’UE30. Quest’anno sono previsti trenta modelli ibridi e altri sei entro il 2026. Questi veicoli offrono un’esperienza di guida eccezionale con minori emissioni di CO2, il tutto a un prezzo più conveniente rispetto ai modelli ibridi plug-in o elettrici al 100%. Stellantis è leader nelle vendite di veicoli a basse emissioni, compresi veicoli elettrici a batteria, veicoli a celle a combustibile e ibridi plug-in, nell’UE30 per i segmenti A e B e veicoli commerciali leggeri.

Le piattaforme tecnologiche basate sull’intelligenza artificiale – STLA Brain, STLA SmartCockpit e STLA AutoDrive – sono fondamentali per i progressi tecnologici di Stellantis. La loro integrazione tecnologica è prevista entro la fine del 2024, con implementazione sui veicoli nel 2025.

Carlos Tavares, amministratore delegato ha dichiarato: “I risultati della società per la prima metà del 2024 non soddisfano le nostre aspettative, riflettendo sia un contesto industriale difficile che le nostre difficoltà operative. Erano necessarie misure correttive e sono state adottate per risolvere questi problemi. Allo stesso tempo, abbiamo lanciato un’importante offensiva di prodotto, con ben 20 nuovi veicoli in programma quest’anno, che ci offrirà ancora più opportunità se riusciremo a implementarla bene. Abbiamo un lavoro importante da svolgere, in particolare in Nord America, per realizzare appieno il nostro potenziale a lungo termine. Vorrei ringraziare ciascuno dei dipendenti Stellantis per il lavoro di squadra e il coinvolgimento durante questo capitolo cruciale della nostra storia. »