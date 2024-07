Ferrari F250: ecco come potrebbe apparire la futura supercar

Ferrari F250 è il nome in codice con cui viene chiamata la prossima supercar del cavallino rampante che dovrebbe debuttare entro la fine del 2024. Di questa auto abbiamo visto numerose immagini grazie alle foto spia trapelate sul web negli ultimi mesi che hanno mostrato il prototipo camuffato del veicolo.

Sarà questo il design della futura Ferrari F250 che debutterà in autunno?

Ferrari F250 il cui non ufficiale non è stato ancora rivelato sarà l’erede di Ferrari LaFerrari e dunque si tratterà di un’auto molto importante. La nuova hypercar stradale sarà equipaggiata con una power unit V6 ibrida, strettamente derivata dalle tecnologie utilizzate in F1 e WEC. Tra i dettagli distintivi spiccano le ampie aperture per il raffreddamento e i fari squadrati.

A proposito del design che avrà la futura Ferrari F250 si segnala un render pubblicato nelle scorse ore dal magazine automobilistico inglese Autocar che immagina così la futura supercar del cavallino rampante. Sembra abbastanza evidente che l’autore di questo render si sia basato sulle foto spia del prototipo emerse negli ultimi tempi.

ferrari F250 dovrebbe avere un motore ibrido anche se al momento non è chiaro se si tratterà di un V6, V8 o V12. Viste le recenti dichiarazioni del CEO Benedetto Vigna a proposito dell’utilizzo di e-fuel sulle future supercar del cavallino rampante non è da escludere che anche questa auto sia idonea a questo tipo di carburante.

Vedremo dunque se sarà davvero questo l’aspetto di questo atteso modello destinato ad avere un ruolo molto importante all’interno della gamma della casa automobilistica del cavallino rampante. Infine ricordiamo che secondo indiscrezioni la presentazione ufficiale di Ferrari F250 è prevista per ottobre, durante le Finali Mondiali Ferrari a Imola.