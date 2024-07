Stellantis ha pagato 190 milioni im multe per non aver rispettato gli standard sui consumi di carburante negli USA

Stellantis ha pagato multe per un totale di 190,7 milioni di dollari per non aver rispettato gli standard statunitensi in materia di risparmio di carburante nei due anni precedenti. Il produttore automobilistico ha pagato una delle sanzioni civili per 78,4 milioni di dollari a marzo e una sanzione di 112,3 milioni di dollari a maggio, secondo i dati pubblicati dalla National Highway Traffic Safety Administration e riportati per la prima volta da Reuters. L’agenzia federale supervisiona il Corporate Average Fuel Economy Program, che stabilisce gli standard di efficienza per i veicoli.

Multe per un totale di 190 milioni per Stellantis e sarebbero in sospeso altre pari a quasi 460 milioni

Secondo la NHTSA, le multe sono state dovute al mancato rispetto dei requisiti relativi al risparmio di carburante per i modelli degli anni 2019 e 2020. Nelle scorse ore Reuters ha riferito che Stellantis ha una sanzione molto più grande di $ 459,7 milioni che è ancora in sospeso. NHTSA e Stellantis hanno confermato che la cifra, che è anche per gli anni modello 2019 e 2020, è corretta.

Una dichiarazione di Stellantis del portavoce Jodi Tinson ha osservato che le sanzioni sono state maturate prima che Stellantis esistesse e “non sono indicative della direzione dell’azienda”. Le sanzioni sono attribuite a Fiat Chrysler Automobiles, che si è fusa con Groupe PSA per formare l’attuale gruppo nel 2021.

“Stellantis sta investendo oltre 50 miliardi di euro in tutto il mondo nell’elettrificazione nel corso del decennio per accogliere un’offensiva di prodotto globale che include il lancio di due dozzine di BEV per il mercato statunitense entro il 2030″, si legge nella dichiarazione. “Inoltre, aspiriamo a un futuro carbon neutral con il nostro impegno a raggiungere emissioni nette di carbonio pari a zero entro il 2038.

L’anno scorso Stellantis ha pagato più di 235 milioni di dollari di multe per gli anni modello 2018 e 2019, un record CAFE. I regolatori federali hanno reso gli standard più severi, aumentando gli standard di risparmio di carburante e ripristinando sanzioni più elevate per le case automobilistiche che non rispettano i requisiti vendendo veicoli con medie di risparmio di carburante troppo basse.