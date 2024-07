Stellantis: NextStar Energy celebra il primo anniversario

NextStar Energy, la joint venture formata da Stellantis e LG Energy Solution, è orgogliosa di celebrare il suo primo anniversario, che segna un anno di progressi e traguardi significativi raggiunti nel settore dell’energia pulita.

La società di joint venture NextStar Energy celebra il suo primo anniversario, segnando un anno di progressi e traguardi significativi raggiunti

Come parte del suo ambizioso obiettivo, una volta completato, NextStar Energy mira ad avere una capacità produttiva annuale di 49,5 gigawattora e creerà oltre 2.500 nuovi posti di lavoro, fungendo da primo stabilimento di produzione di batterie per veicoli elettrici su larga scala in Canada.

“Un progetto di queste dimensioni richiede la collaborazione di ogni stakeholder, a partire da un forte supporto da tutti i livelli di governo, combinato con un’ampia pianificazione, risorse tecnologiche significative e una forza lavoro diversificata e altamente qualificata”, ha affermato Danies Lee, amministratore delegato di NextStar Energy. “I progressi che abbiamo fatto quest’anno sono una testimonianza dello sforzo collettivo, della dedizione e della competenza di tutti i soggetti coinvolti, che ci posizionano bene per un completamento del progetto di successo e tempestivo”.

La costruzione continua a un ritmo costante presso il sito dell’impianto di produzione di batterie di 4,23 milioni di piedi quadrati. Ad oggi, la costruzione dell’edificio del modulo e l’installazione delle apparecchiature sono quasi completate. La costruzione esterna dell’edificio Cell è completata al 90% circa, mentre la costruzione interna e l’installazione delle attrezzature sono iniziate.

La sicurezza è davvero una priorità per NextStar Energy. Con una squadra giornaliera vicina ai 2.000 operai edili e artigiani, l’impianto ha recentemente raggiunto i 4,3 milioni di ore lavorative senza infortuni con perdita di tempo registrati (LTIR).

NextStar Energy è anche rapidamente al lavoro per creare una forza lavoro altamente qualificata e diversificata partendo da zero. Le assunzioni sono attualmente in corso e avranno un impatto immediato sull’economia locale, oltre a fornire sostanziali posti di lavoro spin-off in tutta la comunità locale. Ad oggi, sono stati assunti più di 325 dipendenti dai 2.500 posti di lavoro previsti che NextStar creerà. I posti di lavoro disponibili sono elencati nella pagina delle carriere del sito Web di NextStar Energy .

A febbraio di quest’anno, NextStar Energy ha prodotto con successo il suo primo campione di modulo batteria. La produzione su vasta scala di moduli batteria dovrebbe iniziare all’inizio di questo autunno, con la produzione di celle programmata per il lancio nel 2025.

Mentre NextStar Energy celebra il suo primo anno, l’azienda è entusiasta di continuare il suo progresso e iniziare a produrre batterie all’avanguardia a Windsor. L’azienda non vede l’ora di crescere e prosperare insieme alla comunità, contribuendo all’economia locale e promuovendo l’innovazione impegnata a guidare soluzioni di energia pulita e sostenere la crescita economica a Windsor e oltre.