Stellantis: oltre 6 mila veicoli alla Pubblica Amministrazione italiana

Stellantis ha vinto un importante appalto nazionale indetto da Consip per fornire oltre 6.000 veicoli ibridi ed elettrici alla pubblica amministrazione. Questo colosso italo-francese dell’industria automobilistica ha ottenuto il contratto attraverso il dipartimento Fleet & Tender, specializzato nella definizione delle specifiche tecniche per gare destinate alle forze dell’ordine. I veicoli saranno distribuiti in vari lotti tra city car, SUV e veicoli commerciali.

Oltre 6 mila veicoli di Stellantis alla Pubblica amministrazione: il gruppo automobilistico vince la gara di appalto

In particolare, i modelli selezionati includono: 350 unità ibride della Fiat Panda, 1.800 ibride e 1.200 elettriche della Opel Corsa, 1.200 ibride della Peugeot 2008, 1.260 ibride della Fiat 600, 100 elettriche della Peugeot 3008 e 50 elettriche della Citroen AMI. Inoltre, il lotto comprende anche 150 veicoli termici Fiat Doblò.

Il dipartimento Fleet & Tender rappresenta una divisione altamente specializzata all’interno di Stellantis, dedicata alla progettazione e realizzazione delle specifiche tecniche necessarie per partecipare alle gare promosse da Consip per la Pubblica Amministrazione, con particolare attenzione alle forze dell’ordine. Ad esempio, nell’ultimo anno è stata avviata la fornitura di 1.000 Jeep Avenger BEV al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, creando una nuova flotta di veicoli d’istituto destinati anche al supporto degli interventi operativi su tutto il territorio italiano.

In precedenza, nella prima parte del 2023, un’analoga iniziativa è stata realizzata con il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, a cui è stato assegnato un primo lotto di 400 Alfa Romeo Tonale. L’introduzione di questi veicoli nel parco auto dell’Arma è iniziata un anno fa e sarà completata entro la fine del 2024. Anche la Guardia di Finanza ha effettuato un ordine per 570 Alfa Romeo Tonale, con consegne previste a partire dal secondo semestre del 2024.

Stellantis è impegnata in un percorso di transizione energetica attraverso una strategia che coinvolge tutte le divisioni del Gruppo. Questo impegno si manifesta nell’innovazione del prodotto, con modelli elettrici ed elettrificati capaci di soddisfare ogni richiesta del mercato, e nell’evoluzione dei servizi, mirati ad anticipare le esigenze dei protagonisti della mobilità evoluta. Inoltre, le competenze della forza commerciale vengono costantemente aggiornate per garantire un supporto univoco verso la transizione energetica. Questo impegno è in linea con il piano strategico “Dare Forward 2030”, che prevede che Stellantis diventi un riferimento nel settore nella lotta contro il cambiamento climatico, puntando a raggiungere zero emissioni di carbonio entro il 2038.