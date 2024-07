Stellantis richiama migliaia di auto in Europa per rischio incendio

In casa Stellantis continuano i richiami. Il gruppo automobilistico del CEO Carlos Tavares ha infatti appena avviato una campagna di richiamo per numerosi modelli in Europa. Dopo i problemi con i motori PureTech, gli airbag Takata e il vasto richiamo negli Stati Uniti, ora emergono due distinti problemi che riguardano i veicoli commerciali e le vetture, con potenziali rischi di incendio. L’elenco dei modelli coinvolti è piuttosto lungo e interessa una buona parte dei marchi principali di Stellantis in Europa.

Dopo i problemi per gli Airbag Takata e i motori PureTech nuovo richiamo per migliaia di auto Stellantis

Ci sono due problemi molto specifici. Il primo riguarda il BMS di alcuni modelli Stellantis: “Il software della centralina di gestione della batteria non è in grado di rilevare alcune modalità di guasto della batteria. Nei veicoli interessati potrebbe esserci un guasto nella batteria ad alto voltaggio, che potrebbe causare un surriscaldamento. Ciò aumenta il rischio di incendio nel veicolo.”

Il rischio è quindi un incendio. Proprio come per i veicoli commerciali, che sono colpiti da un altro problema, vale a dire un problema elettrico: “I collegamenti a terra possono allentarsi, il che può portare alla perdita di diverse funzioni del veicolo e portare ad un’accelerazione involontaria o ad un incendio del veicolo.”

Ecco i modelli coinvolti nel richiamo: il Citroën Jumpy, prodotto tra il 15 aprile 2023 e il 29 gennaio 2024; il Fiat Scudo, fabbricato dal 28 aprile 2023 al 30 gennaio 2024; l’Opel Grandland, prodotto dal 2 luglio 2019 al 10 marzo 2021; il DS 7, realizzato tra il 19 febbraio 2019 e il 16 dicembre 2021; il Peugeot 508, costruito tra il 3 dicembre 2019 e il 28 aprile 2021; e il Citroën C5 Aircross, prodotto tra il 20 gennaio 2020 e il 14 aprile 2021. Vi aggiorneremo nel caso in cui dovessero arrivare ulteriori aggiornamenti su questo richiamo.