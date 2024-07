Nuova Lancia Delta: sarà la ciliegina sulla torta del rinascimento di Lancia?

Nuova Lancia Delta arriverà nel 2028 e sarà la terza auto del rinascimento di Lancia dopo le nuove Lancia Ypsilon e Lancia Gamma. Il suo arrivo è atteso da molti sebbene manchino ancora diversi anni al suo arrivo e si sappia ben poco di questo modello. Qui vi mostriamo un teaser mostrato dalla stessa Lancia nei giorni scorsi in cui si vede il futuro modello sotto un telo che nasconde totalmente le sue forme.

Il 2028 sarà l’anno della nuova Lancia Delta che potrebbe regalare forti emozioni ai fan del brand

Al momento della nuova Lancia Delta quelle poche cose che sappiamo le sappiamo in quanto sono state dette dallo stesso numero uno di Lancia l’amministratore delegato Luca Napolitano. Sappiamo ad esempio che sarà una vettura fedele nello stile alla sua celebre antenata e che è stata definita sportiva, geometrica e muscolare. Sappiamo anche che sarà solo elettrica e che la sua piattaforma sarà la STLA Medium. La sua lunghezza dovrebbe essere intorno ai 4,4 – 4,5 metri.

Nuova Lancia Delta se sarà prodotta in Italia verrà fabbricata a Melfi unico stabilimento nel nostro paese a costruire auto su questa piattaforma. Non si esclude però che l’auto possa essere realizzata al di fuori dei confini italiani. Molto dipenderà da quello che accadrà nei prossimi anni. Ricordiamo che il governo vuole portare la produzione di auto nel nostro paese sopra al milione all’anno. Ed ecco allora che ipotizzare la produzione di Delta nel nostro paese è sicuramente possibile anche se alla fine Stellantis doverà valutare dove conviene fabbricare questa auto per poterla proporre ad un prezzo più competitivo.

Nuova Lancia Delta che qui vi mostriamo in un recente render di Alessandro Masera sarà sicuramente un simbolo della rinascita di Lancia e secondo alcuni anche una sorta di ciliegina sulla torta. Anche questa auto avrà la versione HF come del resto anche Ypsilon e Gamma. In molti si attendono il ritorno di questa auto nel mondo dei rally e a nostro avviso la cosa sembra essere abbastanza probabile.