Stellantis, la risposta a Ford: dopo lo scetticismo, l’accelerazione sull’elettrificazione dei marchi

Stellantis, il grande gruppo che, tra gli altri, sfida la concorrenza di un altro colosso, questo però americano, come Ford, ha seguito l’Ovale blu nella strada verso l’elettrificazione. In passato, in effetti, aveva criticato altre case automobilistiche per mosse così azzardate. Recentemente, infatti, Stellantis ha svelato una serie di investimenti in questo ambito, mirando a incrementare, e di molto, la sua gamma di veicoli elettrificati, del tutto o ibridi.

Il CEO di Stellantis, Carlos Tavares, ha chiarito che non intende ridurre i prezzi dei veicoli elettrici, anche se ci troviamo davanti a un momento “teso” in cui la domanda risulta leggermente fluttuante. Stellantis sta seguendo l’esempio di Ford nell’espandere la propria gamma ibrida, annunciando piani “meno elettrici” e più indirizzati all’ibrido, almeno per quanto riguarda il mercato europeo. Entro il 2026, Stellantis prevede di ampliare la sua offerta ibrida in Europa con 36 modelli elettrificati, rispondendo alla domanda di questi veicoli che, ricordiamolo, non sono completamente elettrici.

Dai 30 modelli previsti solo per quest’anno, distribuiti tra nove dei suoi 14 marchi, si arriverà alla cifra più sostanziosa grazie ad altri sei modelli attesi nei due anni successivi. Nella prima metà del 2024, Stellantis ha registrato un incremento del 41 percento nelle vendite della sua attuale gamma ibrida in Europa, mentre le vendite di veicoli elettrici sono rimaste piuttosto stabili.

Da tempo Ford ha espresso dubbi sull’eccesso di fiducia e investimenti nella produzione completamente elettrica. Altri, più lungimiranti, come Toyota, hanno visto bene nell’ibrido da tempo, prima di tutti. Correndo ai ripari in tempo, il gruppo Stellantis si concentrerà in particolare sui mild hybrid per questa espansione, molti dei quali saranno dotati di tecnologia eDCT, motore elettrico da 21 kW e batteria da 48 volt e 0,9 kWh.

Christian Müller, vicepresidente senior dei sistemi di propulsione per la regione EMEA di Stellantis, ha sottolineato che questo sistema offre un vantaggio di CO2 simile a quello di un ibrido ad alto voltaggio, ma a un costo inferiore per l’acquirente. “Il nostro sistema è efficiente quanto gli altri, ma con un prezzo d’ingresso leggermente più competitivo”, ha affermato.

Sébastien Jacquet, Deputy Chief Engineering Officer di Stellantis, ha dichiarato: “Gli ibridi sono facili da utilizzare e non richiedono cambiamenti nelle abitudini di guida rispetto ai veicoli tradizionali con motore a combustione interna. La nostra avanzata tecnologia eDCT permette al motore a combustione di rimanere spento, specialmente durante la guida a bassa velocità, riducendo così le emissioni di CO2 e il consumo di carburante. Questa è innovazione accessibile a tutti”.