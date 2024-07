Ferrari ha distrutto più di 400.000 prodotti falsi 

Ferrari da sempre è estremamente protettiva nei confronti del suo marchio e infatti nel solo 2023 ha distrutto oltre 400 mila prodotti contraffatti con il famoso Cavallino Rampante. Nel corso del 2023 sono stati distrutti non meno di 100.351 capi di abbigliamento camuffati da prodotti ufficiali del cavallino rampante.

Oltre ad aver distrutto tre auto, la Ferrari ha rottamato più di 100.000 capi di abbigliamento e 17.438 paia di scarpe

Inoltre, sono stati gettati via 30.161 profumi, insieme a 17.231 borse, 17.438 paia di scarpe e 60.903 orologi. E questo non è tutto, infatti Ferrari ha anche rottamato 13.415 cinture, 11.500 etichette, 800 scooter, 872 modellini in scala, 91.229 occhiali, 1.092 palloni da calcio e 57.503 portafogli.

Ferrari ha istituito un programma di incentivi per contrastare la contraffazione, che premia chi segnala la vendita di prodotti potenzialmente contraffatti con il marchio Ferrari in ambito commerciale. I segnalatori devono fornire informazioni dettagliate sull’esercizio commerciale coinvolto, una stima del numero di prodotti interessati e fotografie che documentino le imitazioni del marchio di Maranello, inclusi i dettagli delle etichette.

Tra i prodotti contraffatti si segnaliamo anche tre auto. Insomma chiunque sta pensando di contraffare un prodotto della casa automobilistica del cavallino rampante farebbe bene a pensarci a lungo dato che i controlli della Ferrari sono pronti ad intervenire per rimuovere e distruggere qualsiasi fake del suo marchio.