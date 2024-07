Stellantis accelera a giugno e consolida la leadership in Sud America nel primo semestre 2024

Stellantis accelera il passo e consolida la propria leadership in Brasile, Argentina e Sud America nella prima metà dell’anno. Da gennaio a giugno l’azienda ha venduto più di 404 mila unità e ha conquistato una quota del 22,7 per cento del mercato sudamericano. Anche questo mese l’azienda ha occupato la prima posizione con più di 70 mila immatricolazioni e una quota di mercato del 22,4 per cento nella regione. In Brasile Stellantis ha chiuso il sesto mese dell’anno con 57.100 unità immatricolate e una quota del 28,1 per cento.

Da gennaio a giugno sono state 404mila le unità vendute da Stellantis, con una quota del 22,7% del mercato sudamericano

Con questo risultato, Stellantis consolida nella prima metà dell’anno la propria posizione di leadership nel mercato brasiliano guadagnando una quota di mercato del 29,3 per cento e 316.872 immatricolazioni, con un incremento di 13.465 (4,4 per cento) unità vendute rispetto al primo semestre 2023. In Argentina non è stato diverso: nel mese sono state immatricolate 7.900 unità. Da inizio anno la società ha immatricolato nel mercato argentino 53,6mila veicoli, con una quota del 30,9 per cento nei primi sei mesi dell’anno.

Fiat è al vertice da 42 mesi consecutivi, che significa 3 anni e mezzo che è numero uno nel mercato nazionale. Nella prima metà del 2024 Fiat ha ottenuto una quota di mercato del 20,4 per cento e 220.457 immatricolazioni, che corrispondono a 51.814 davanti al secondo posto. Nei primi sei mesi dell’anno, inoltre, il marchio si è distinto in diversi segmenti, con la leadership nelle berline con 71.888 unità vendute, corrispondenti al 23,4 per cento di quota di mercato; i pick-up con oltre 80.839 unità vendute e una quota di mercato significativa del 39 per cento e i furgoni con 11.342 immatricolazioni, che rappresentano una quota del segmento del 38,6 per cento.

Anche a giugno Fiat mantiene la leadership con oltre 38.163 immatricolazioni e una quota di mercato del 18,9%. Il marchio è stato anche il numero uno nei segmenti delle berline con il 23,1 per cento di quota di categoria, dei pick-up con il 37 per cento di quota di mercato e dei furgoni con il 38,6 per cento di quota di mercato.

Nel mese di giugno, il marchio di Stellantis ha ottenuto il maggior numero di immatricolazioni dell’anno, con 10.101 veicoli venduti, che hanno garantito una crescita in volume del 16,8 per cento rispetto al mese precedente. Questo mese, il marchio ha raggiunto una quota del 13,5 per cento nel segmento dei SUV, in aumento di 1,3 punti percentuali rispetto a maggio. Nel semestre il marchio ha registrato 53.854 vendite.

Nel semestre Compass si è assicurata 22.808 unità vendute e una quota del 29,2 per cento. A giugno sono state vendute 3.960 unità, con una quota di mercato del 26,6 per cento. La Commander ha immatricolato più di 7mila veicoli nella prima metà dell’anno e ha conquistato il 14,5 per cento della quota di mercato dei SUV di grandi dimensioni. A giugno ha venduto 1.500 unità, garantendo una quota del 18,3 per cento nella categoria. Nel segmento dei B-SUV molto contestato, la Renegade ha venduto più di 4.500 unità nel mese di giugno, con una quota del 9 per cento. Tra gennaio e giugno di quest’anno sono state immatricolate oltre 23.400 unità, con una quota dell’8,8 per cento.

Sempre a proposito di Stellantis, Ram continua la sua crescita nel 2024 e chiude il mese di giugno con 2.836 veicoli venduti, in aumento del 358 per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, con una quota dell’1,4 per cento sul totale mercato brasiliano. Da inizio anno, il marchio ha venduto il 218 per cento in più rispetto alla prima metà del 2023. In totale sono stati venduti 14.717 veicoli, con una quota dell’1,4 per cento nei primi sei mesi dell’anno. Tra i modelli più venduti nel mese di giugno spicca la Rampage, che ha venduto 1.968 unità nel sesto mese dell’anno e ha raggiunto l’importante numero di 11.300 unità vendute tra gennaio e giugno 2024.