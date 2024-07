Stellantis annuncia cambiamenti nel suo management team in Francia

Stellantis annuncia oggi le seguenti modifiche: Alain Descat è nominato, dal 1° luglio, alla Direzione Premium Brands France che riunisce DS Automobiles, Alfa Romeo e Lancia, in sostituzione di Joël Verany recentemente nominato Direttore B2B per l’Europa. Rubina Rovere è nominata, dal 1° settembre, Direttore Veicoli Commerciali Leggeri del gruppo, succedendo a Pierre Janthial. Rubina Rovere può contare su esperienze complete in diversi paesi e in diversi ambiti quali produzione, vendita, post-vendita, acquisti e sviluppo rete.

Ecco le novità annunciate oggi da Stellantis nel suo team in Francia

Anne-Laure Baudino è stata nominata, dal 1° settembre Direttore dell’Ufficio Gestione Clienti (CMO), in sostituzione di Alain Descat. Anne-Laure Baudino potrà contare sulla sua conoscenza del mercato francese e anche di Stellantis dove ha ricoperto diversi ruoli nelle relazioni con i clienti, nel marketing e nel post-vendita.

“Vorrei esprimere i miei più sinceri ringraziamenti a Pierre Janthial per la sua professionalità e competenza che ci hanno permesso di consolidare la nostra posizione di leader dei veicoli commerciali leggeri in Francia”, ha dichiarato Christophe Musy, Direttore di Stellantis France. “Alain Descat è un professionista riconosciuto che metterà rapidamente tutta la sua esperienza al servizio dei marchi: DS Automobiles, Alfa Romeo e Lancia. Subentra a Joël Verany, che desidero ringraziare per il suo forte coinvolgimento e i progressi significativi compiuti con i nostri marchi premium. Sono inoltre felice dell’arrivo di Rubina Rovere e Anne-Laure Baudino che arricchiranno notevolmente il management team di Stellantis France con il loro talento e la loro esperienza”.

Con 23 anni di esperienza all’interno del Gruppo PSA Stellantis, Alain Descat, 47 anni, è uno specialista nelle vendite e nel marketing automobilistico. Laureato nel 1999 all’ESSEC (Ecole Supérieure des Sciences Economiques et Commerciales), è stato assunto come product manager della 307 CC, ha assunto diverse responsabilità all’interno del marchio Peugeot, poi PSA come Chief digital officer di PSA Benelux. Responsabile dello sviluppo del marchio DS Automobiles per il Benelux, ne diventa il primo Amministratore Delegato per il Regno Unito nel 2018. Nel 2020 assume la responsabilità del Marketing di Citroën France e dal 2022 crea l’Ufficio Gestione Clienti di Stellantis France che riunisce il Marketing , attività di E-Commerce e Relazioni con i Clienti.

Anne-Laure Baudino era in precedenza responsabile di tutte le attività di assistenza clienti a livello mondiale di Stellantis nel team CSMO (Customer Sales Marketing Office); spinta alla performance, standardizzazione dei processi multimarca, convergenza degli strumenti, progetti di trasformazione con tutte le regioni. Ha inoltre coordinato il piano di trasformazione dei processi di vendita e marketing per CSMO in seguito all’arrivo dell’intelligenza artificiale generativa.

Nel gruppo da più di 25 anni, Rubina Rovere vanta una solida esperienza nel settore automobilistico avendo ricoperto diversi incarichi nelle vendite, nello sviluppo della rete, negli acquisti ma anche nel campo dell’industria e dell’ingegneria. Per cinque anni Rubina Roverer è stata responsabile Parts and Service per il mercato italiano. Rubina Rovere ha lavorato nel Regno Unito, Germania, Cina e Italia.