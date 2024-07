Stellantis taglia altri posti di lavoro negli Stati Uniti

Stellantis sta riducendo la produzione e licenzia temporaneamente i lavoratori in due importanti stabilimenti negli Stati Uniti, mentre è alle prese con un calo delle vendite. Presso lo stabilimento di assemblaggio di pickup a Warren, nei pressi di Detroit, Stellantis ridurrà la produzione da due a un turno giornaliero per luglio, con conseguente licenziamento temporaneo di circa 1.600 lavoratori, pari a circa metà della forza lavoro dello stabilimento.

Il motivo è legato alle vendite del Wagoneer e del Grand Wagoneer, ha detto Eric Graham, che guida la United Auto Workers Local 140, che rappresenta i lavoratori dello stabilimento. Lo stabilimento produce anche il pick-up Ram 1500 Classic. “Stellantis sta modificando il modello operativo presso il suo Warren Truck Assembly Plant per allineare la produzione alle vendite”, ha affermato una dichiarazione di Stellantis inviata dal portavoce Jodi Tinson. “L’impianto funzionerà su un turno per il mese di luglio. L’azienda continuerà a monitorare la domanda e a prendere le misure necessarie per bilanciare gli inventari”.

Nel frattempo,è stato annunciato che la produzione del Gladiator presso il Toledo Assembly Complex in Ohio rimarrà completamente sospesa per un periodo di sei settimane tra luglio e agosto, come si legge in una lettera inviata lunedì dalla UAW ai soci.

“Toledo South sarà ferma a partire dalla settimana dell’8 luglio e riprenderà la produzione la settimana del 19 agosto per allineare la produzione alle vendite, riattrezzare l’impianto per un nuovo modello e osservare una settimana di vacanze estive”, ha affermato una dichiarazione di Stellantis di Tinson. “I dipendenti saranno riassegnati per supportare la produzione presso l’impianto Toledo North (Wrangler) durante questo periodo, eccetto durante le vacanze estive la settimana del 5 agosto”.

I livelli di produzione del Gladiator erano già diminuiti nelle ultime settimane, con i lavoratori che a volte contribuivano alla costruzione dei Wrangler, a causa del rallentamento della domanda per il pick-up, hanno affermato i rappresentanti sindacali e i lavoratori.

Anche i dipendenti assegnati al lato Wrangler dello stabilimento saranno sottoposti a una chiusura di due settimane a partire da lunedì prossimo, ha affermato la lettera UAW. Lo stabilimento di Toledo impiega circa 5.000 lavoratori in totale. Le chiusure estive degli stabilimenti che durano una o due settimane non sono insolite, in quanto le case automobilistiche cercano di effettuare la manutenzione e di preparare nuovi modelli. Ma i piani a lungo termine per ridurre la produzione di Gladiator, Wagoneer e Grand Wagoneer sono legati a vendite dei modelli più lente del previsto e a grandi inventari che si sono accumulati nei lotti dei concessionari negli ultimi mesi.