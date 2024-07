Stellantis ha consegnato 719 veicoli elettrici al Servizio Sanitario Nazionale portoghese

Stellantis è stata la grande vincitrice di una mega gara pubblica indetta l’anno scorso dai Servizi Condivisi del Ministero della Salute, per l’acquisto di veicoli elettrici che equipaggeranno le unità del Servizio Sanitario Nazionale dal Minho all’Algarve.

A seguito di una gara pubblica del Ministero della Salute del Portogallo, Stellantis elettrizza la flotta SNS con 719 auto elettriche

In totale, tra Peugeot E-Rifter (300) e Citroën ë-Berlingo (419), Stellantis consegnerà 719 veicoli elettrici, oltre a 600 stazioni di ricarica (Wall box da 11 Kw/h) alle cinque Amministrazioni sanitarie regionali (ARS) e sette Aziende Sanitarie Locali (ULS). I veicoli Peugeot e Citroën scelti per elettrificare la flotta SNS sono destinati alle unità di assistenza domiciliare continua del Servizio sanitario nazionale , sulla terraferma portoghese.

Con questo accordo del Piano Ue per la ripresa e la resilienza, che ammonta a quasi 21 milioni di euro , la SNS acquisisce più di settecento auto elettriche a batteria e senza emissioni locali , tutte con estensione della garanzia di 5 anni o 150 mila chilometri. Oltre 600 di queste unità sono state trasformate appositamente per gli enti a cui erano destinate, ovvero con l’installazione di un Ecopoint nel bagagliaio, con struttura fissa realizzata con contenitori scorrevoli in plastica.

Carlos Tavares ha commentato: “Sono particolarmente lieto che la scelta del Ministero della Salute del nostro Paese di convertire la flotta SNS in veicoli ecologici senza emissioni locali sia caduta su due dei nostri modelli, già considerati dai clienti professionali i migliori al mondo. Come potete vedere, Stellantis è profondamente impegnata in Portogallo, nella produzione industriale, nella creazione di posti di lavoro, nella generazione di valore e nella fornitura di un eccellente portafoglio di veicoli. Non sarà troppo audace affermare che, fornendo veicoli sostenibili dal punto di vista ambientale per l’utilizzo da parte delle unità di assistenza sanitaria continua in tutto il Paese, Stellantis si prende cura anche della salute di tutte le generazioni in Portogallo”.