Stellantis: al via le esportazioni di auto elettriche Citroen dall’India

Il gruppo Stellantis, che produce auto dei marchi Citroen e Jeep in India, ha iniziato ad esportare veicoli elettrici Citroen prodotti a Thiruvallur vicino a Chennai. L’azienda, che ha esportato 1.000 auto in Indonesia, spera di incrementare le esportazioni nei prossimi mesi per soddisfare la domanda proveniente dal Sud-Est asiatico, dall’Asia meridionale e dall’Asia occidentale, ha dichiarato oggi Shishir Mishra, Brand Director di Citroën India, a margine di “India EV 2024”, un evento espositivo e congressuale del settore dei veicoli elettrici, organizzato da Entrepreneur India.

Stellantis ha esportato le prime mille Citroen elettriche prodotte in India

Intervenendo all’evento, Shishir Mishra ha affermato che il gruppo Stellantis è stata in grado di produrre le auto a un “costo interessante”. Ha detto che l’indigenizzazione del pacco batteria doveva ancora avvenire. Successivamente, ha dichiarato che l’azienda era interessata alla localizzazione delle batterie, ma ha affermato che il risparmio sui costi derivante dalla localizzazione delle batterie era difficile da stimare al momento. Stellantis è una multinazionale manifatturiera automobilistica italo-americana-francese formata in seguito alla fusione nel 2021 del conglomerato italo-americano Fiat Chrysler Automobiles (FCA) e del gruppo francese PSA. La sede centrale dell’azienda è a Hoofddorp nei Paesi Bassi.

In India, l’azienda dispone di tre stabilimenti produttivi (Ranjangaon, Hosur e Thiruvallur), un hub ICT (Hyderabad) e un centro di sviluppo software (Bengaluru), oltre a due centri di ricerca e sviluppo (Chennai e Pune). “L’hub digitale è cresciuto fino a diventare una delle più grandi organizzazioni ICT e digitali interne a Stellantis”, si legge in un recente comunicato stampa. L’azienda produce le auto E-C3 nel suo stabilimento di Thiruvallur. Dunque una notizia importante arriva dall’India per l’azienda guidata a livello globale dal numero uno Carlos Tavares che vuole primeggiare sempre di più in tutto il mondo e guidare la transizione verso le auto elettriche del mercato auto.