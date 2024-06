Stellantis annuncia 4 nomine chiave in un mercato importante

Stellantis Netherlands annuncia nuovi membri del management in quattro posizioni chiave. I quattro nuovi membri del management, tutti con una vasta conoscenza ed esperienza nel settore automobilistico, hanno ora iniziato a ricoprire le loro nuove posizioni o lo faranno a breve termine. Kim Kreber, Frans van der Werf e Sander Boer hanno ora iniziato rispettivamente come Direttore Customer Management Office (CMO), Direttore del marchio Leapmotor e Direttore Ricambi e Servizi. Mathieu Sponselee inizierà come Direttore B2B il 1 luglio 2024.

Stellantis nelle scorse ore ha annunciato quattro nomine in ruoli chiave per un suo mercato molto importante

Kim Kreber, Direttore CMO: Kim Kreber ricoprirà la posizione di Direttore CMO presso Stellantis Netherlands a partire dal 13 maggio 2024. Porta intuizioni strategiche e competenze, maturate in varie posizioni. Fino a poco tempo fa è stata Direttore Operativo presso Sodexo, dove ha lavorato per sei anni. In precedenza, ha maturato una vasta esperienza nel settore automobilistico, tra cui circa cinque anni presso Kia Motors Netherlands, anche come Direttore Marketing.

Sander Boer, Direttore Ricambi e Servizi: Sander Boer è stato nominato Direttore Parts & Services dal 1 aprile 2024. Conosce molto bene l’organizzazione olandese Stellantis, avendo ricoperto in precedenza il ruolo di Sales & Service Manager. Ha iniziato la sua carriera nel 2001 come Zone Manager per Fiat Auto Nederland e ha ulteriormente ampliato le sue conoscenze ed esperienze lavorative internazionali nel campo dei ricambi e dei servizi in Italia e Scandinavia.

Frans van der Werf, direttore del marchio Leapmotor: Leapmotor è il marchio più recente nel portafoglio Stellantis. Il marchio cinese lancia i suoi modelli elettrici anche nei Paesi Bassi. Frans van der Werf è il direttore del marchio nei Paesi Bassi dal 1 giugno 2024. Ha iniziato la sua carriera nel 2001 presso Opel Netherlands, dove ha ricoperto diverse posizioni nelle vendite, nel marketing e nella distribuzione automobilistica. Dal 2022 è attivo come Sales Operations Manager presso la divisione olandese del gruppo Stellantis.

Mathieu Sponselee, Direttore B2B: Mathieu Sponselee è entrato a far parte dell’organizzazione olandese Stellantis tre anni fa. Ha ricoperto diversi incarichi all’interno del dipartimento B2B, anche nelle aree PMI, Rent e Corporate Sales Management. In precedenza, ha lavorato per più di quattordici anni nel mondo del leasing presso Alphabet, dove ha acquisito numerose conoscenze in materia di leasing, gestione della flotta e mobilità. Dal 1 luglio 2024 sarà Direttore B2B presso Stellantis Netherlands.