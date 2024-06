I concessionari Stellantis negli USA: “I nostri prodotti non sono competitivi”

I concessionari di Stellantis negli Stati Uniti hanno manifestato crescente frustrazione per la presenza prolungata di veicoli costosi nei loro parcheggi, superando notevolmente la media del settore. Questa situazione sta gravemente compromettendo la loro redditività. Le tensioni emerse durante le riunioni del National Dealer Council di Stellantis, tenutesi martedì e mercoledì a Detroit, hanno evidenziato questi problemi. Kevin Farrish, presidente del Consiglio Nazionale dei Concessionari, ha segnalato che durante i colloqui con la dirigenza aziendale sono stati discussi un nuovo programma di marketing, aumenti degli incentivi per svuotare i lotti dei concessionari dei modelli più vecchi e il lancio di nuovi modelli.

Inoltre, è stato sollevato un argomento critico riguardante le continue interruzioni del software causate dall’attacco informatico su CDK Global, che ha colpito numerosi rivenditori. L’incontro avviene circa un mese dopo che i concessionari Chrysler, Dodge, Jeep e Ram hanno inviato una lettera dai termini taglienti all’amministratore delegato Carlos Tavares esprimendo la loro frustrazione e sollevando preoccupazioni per la contrazione della quota di mercato della società, una porta girevole all’interno dei ranghi esecutivi della casa automobilistica transatlantica e un mancanza di veicoli a prezzi competitivi.

Nella lettera, in cui si chiede a Tavares di lavorare con loro su un piano di risanamento, si afferma che gli oltre 2.600 concessionari del paese stanno avvertendo la crisi finanziaria e si prevede che i profitti toccheranno il punto più basso dal 2009, lo stesso anno in cui la società predecessore, Chrysler Group, ha attraversato un periodo difficile. bancarotta indotta a livello federale nel contesto del tracollo finanziario globale.

“La Stellantis US Dealer Network è profondamente preoccupata per lo stato attuale e la direzione futura dei marchi che rappresentiamo”, si legge nella lettera del 23 maggio firmata da Farrish. “I nostri prodotti non sono competitivi in ​​termini di prezzo di fattura, prezzo di transazione, leasing o finanziamento convenzionale. Molti modelli hanno un prezzo di 10.000 $ superiore rispetto ai veicoli con equipaggiamento simile dei nostri concorrenti”.

All’inizio di giugno, la fornitura media di giorni di veicoli nuovi di tutti i veicoli nuovi era di 74, secondo Cox Automotive. Ma i marchi Stellantis erano ben al di sopra: Chrysler a 119, Dodge a 121, Jeep a 147 e Ram a più del doppio della media del settore.

Il calo della quota di mercato della casa automobilistica è stato un problema. Negli Stati Uniti, tra le regioni più grandi e importanti di Stellantis, le vendite totali di veicoli sono diminuite del 10% nel primo trimestre rispetto all’anno precedente, e gli analisti di Cox Automotive questa settimana hanno previsto un calo più marcato di oltre il 20% nel secondo trimestre. La casa automobilistica riporterà i suoi dati la prossima settimana.

Una questione fondamentale che secondo i concessionari rimane irrisolta, anche dopo l’incontro di questa settimana, sono i prezzi costantemente elevati dei veicoli di Stellantis. Sia i rivenditori che gli analisti hanno affermato che i prezzi più alti – in un momento in cui i consumatori sensibili ai prezzi si trovano a dover affrontare alti tassi di interesse e inflazione – sono stati un fattore importante che ha portato al rallentamento delle vendite e all’aumento delle scorte. Il gruppo ha apportato diverse riduzioni al prezzo consigliato all’inizio di quest’anno, ma i rivenditori affermano che sono necessari ulteriori aggiustamenti.

I prezzi consigliati di Stellantis sono stati in media di 59.398 dollari in aprile, circa 10.000 dollari in più rispetto al settore nel suo complesso, secondo Edmunds.com Inc. L’azienda stava scontando i suoi veicoli in media di circa 2.700 dollari, rispetto ai 1.600 dollari di sconto del settore.

“Continuiamo a lavorare a stretto contatto con la nostra rete di concessionari negli Stati Uniti per affrontare argomenti specifici come parte del nostro dialogo continuo”, ha dichiarato Matt Thompson, il nuovo capo delle vendite statunitensi di Stellantis. “Questi includono ma non sono limitati ai recenti aggiustamenti dei prezzi della società nei suoi portafogli di marchi Ram, Dodge, Chrysler e Jeep e ai programmi di incentivi.”

Thompson ha sottolineato che il lancio dei primi veicoli completamente elettrici dell’azienda quest’anno, tra cui la Jeep Wagoneer S, “rimane una priorità”. Tuttavia, ha affermato che è altrettanto fondamentale garantire il successo dei concessionari attraverso una varietà di prodotti, inclusi veicoli elettrici, ibridi plug-in e a benzina. I concessionari hanno mostrato scetticismo riguardo ai piani di elettrificazione aggressivi dell’azienda, in particolare perché i modelli Jeep e i pickup Ram, noti per il loro alto consumo di carburante, sono stati storicamente molto redditizi.

I dirigenti di Stellantis hanno dichiarato, in occasione di un recente evento dedicato agli investitori ad Auburn Hills, di essere a conoscenza di molti dei problemi sollevati dai dealer e di stare cercando di affrontarli. Carlos Zarlenga, che ha assunto la carica di direttore operativo della società per il Nord America all’inizio di quest’anno, ha riconosciuto sia il calo della quota di mercato, in calo di 1,7 punti percentuali a maggio rispetto all’anno precedente, sia l’elevato numero di giorni di fornitura, in aumento di 33 giorni su base annua. erano entrambi problemi che necessitavano di essere risolti. Ha detto che negli ultimi mesi sono stati compiuti progressi incrementali.