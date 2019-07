Fiat Chrysler: ecco come onorerà Lee Iacocca ad Auburn Hills

Fiat Chrysler Automobiles ha deciso di onorare il gigante dell’auto Lee Iacocca illuminando la finestra “Pentastar” a due piani in cima alla sua torre della sede di Auburn Hills. Iacocca, 94 anni, è morto martedì nella sua casa di Bel Air, in California. La casa automobilistica ha detto che la finestra rimarrà illuminata fino alla mezzanotte del 10 luglio in coincidenza con i funerali di Iacocca, che si svolgeranno nella chiesa di St. Hugo of the Hills a Bloomfield Hills. Iacocca è stato presidente e amministratore delegato di Chrysler e ha il merito di aver salvato la casa automobilistica dalla bancarotta assicurando un salvataggio del governo.

Lee Iacocca è stato un gigante nel settore delle auto soprattutto per Ford e Chrysler, un dirigente la cui eredità include la nascita sia della Mustang che del minivan e il salvataggio di Chrysler. Figlio di immigrati italiani, Iacocca raggiunse un livello di celebrità eguagliato da pochi nel settore delle auto. Durante l’apice della sua popolarità negli anni ’80, era famoso per le sue pubblicità televisive e lo slogan accattivante: “Se riesci a trovare un’auto migliore, comprala!” Ha scritto due libri best-seller ed è stato corteggiato come candidato alla presidenza.