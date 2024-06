Stellantis collaborerà con CATL per la produzione europea di auto elettriche

Stellantis lavorerà con CATL sulle batterie al litio ferro fosfato, che sono relativamente economiche da produrre perché non richiedono metalli rari. Le batterie LFP sono un fattore chiave che rende molti veicoli elettrici cinesi così competitivi in ​​termini di costi.

Le future auto elettriche di Stellantis prodotte in Europa useranno batterie CATL

Stellantis rivedrà i suoi piani di produzione delle batterie per sfruttare meglio l’esperienza di CATL. La sua joint venture con Mercedes-Benz e altri partner prevedeva di costruire nuovi impianti per batterie agli ioni di litio in Germania e Italia, ma il piano è sospeso mentre Stellantis considera invece la produzione di batterie LFP nei siti.La multinazionale automobilistica ha anche collaborato con la startup cinese di veicoli elettrici Leapmotor nei Paesi Bassi. La loro joint venture prenderà in considerazione la produzione di veicoli elettrici Leapmotor presso gli stabilimenti Stellantis in Europa, che saranno venduti in nove paesi europei, inclusa la Germania, a partire da settembre.

Le partnership con Stellantis arrivano in un contesto di crescente concorrenza sui prezzi dei veicoli elettrici. “Riconosciamo che gli operatori cinesi hanno un vantaggio competitivo del 30 per cento rispetto al mondo occidentale”, ha affermato Carlos Tavares. Con i veicoli elettrici cinesi meno costosi che si stanno facendo strada in Europa, il gruppo automobilistico teme di non poter competere esclusivamente utilizzando tecnologie interne.

La strategia di Stellantis “è quella di assicurarsi di essere noi stessi offensivi e di cavalcare l’onda dell’offensiva cinese”, ha detto. Stellantis è stata in grado di perseguire queste partnership in parte a causa della sua presenza limitata nel mercato cinese. La casa automobilistica realizza solo l’1 per cento delle vendite di veicoli nuovi in ​​Cina.