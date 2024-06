Leapmotor A12: prime immagini degli interni del modello realizzato con Stellantis

Nelle scorse ore sono emerse nuove immagini spia e grazie ad esse ora abbiamo anche un’idea degli interni di quella che sarà la seconda vettura Leapmotor prodotta in Europa da Stellantis. In base a quanto recentemente affermato dal fondatore di Leapmotor, Zhu Jiangming, sappiamo che la nuova vettura dovrebbe far parte di una nuova serie A, Leapmotor A12 è attualmente il nome in codice della vettura. La serie A si concentrerà sul mercato entry level.

Prime foto spia degli interni di Leapmotor A12 secondo modello realizzato con Stellantis

Esternamente, come notato prima, Leapmotor A12 sembra un Leapmotor C10 in scala ridotta. Questa somiglianza si estende anche all’interno, per quanto possiamo vedere dalle foto spia. Ovviamente possiamo vedere un grande schermo di infotainment montato al centro e anche quello che sembra un pannello strumenti LCD di dimensioni ragionevoli per il conducente. Il volante sembra avere un design a doppie razze e la console centrale integra un pad di ricarica wireless per il telefono.

Si prevede che Leapmotor A12 sarà disponibile sia nella versione elettrica pura che in quella ibrida plug-in e i prezzi dovrebbero aggirarsi intorno ai 13.800 dollari in Cina. I media cinesi sembrano aspettarsi che l’auto venga svelata al Guangzhou Auto Show a novembre.

Zhu Jiangming ha recentemente sottolineato in un’intervista alcuni punti interessanti sulle auto e sul loro posizionamento. Secondo lui le automobili non sono più uno status symbol ma si stanno gradualmente trasformando in un normale prodotto di consumo, un semplice mezzo di trasporto. Inoltre, ha paragonato il posizionamento di Leapmotor a quello del rivenditore di moda giapponese Uniqlo, che è un po’ come un economico Asian Gap e noto per i suoi prodotti di base. Leapmotor si rivolge a un ampio gruppo di consumatori e mira a fornire prodotti convenienti, pratici e confortevoli.