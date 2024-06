Stellantis: Daniela Poggio nuovo Vice President of Communication and Public Affairs Italy

Importante nomina per Stellantis. Daniela Poggio è stata nominata nuovo Vice President of Communication and Public Affairs Italy. Nel suo nuovo ruolo riporterà direttamente a Bertrand Blaise e Clara Ingen-Housz rispettivamente Chief Communication and CSR Officer e Global Corporate Office e Public Affairs Officer.

Importante nomina per Stellantis nel settore della comunicazione

Questa novità rappresenta l’avvio di una nuova direzione per il gruppo automobilistico guidato a livello globale dal CEO Carlos Tavares. L’obiettivo con questa nomina è quello di rafforzare la rappresentanza dell’Italia all’interno del gruppo a livello globale. Ad affiancare la nuova Vice Presidente of Communication vi sarà Claudio D’Amico, Public Relations & Communication Director.

La carriera del nuovo vice president of Communication and Public Affairs Italy di Stellantis è iniziata nel 2002 presso Vodafone, dove ha gradualmente assunto ruoli di crescente responsabilità nella Direzione Comunicazione. Successivamente ha gestito la comunicazione e le relazioni istituzionali per Goodyear Dunlop in Italia e Grecia. Dopo questa esperienza, si è trasferita nel settore farmaceutico con Sanofi Italia, dove ha ricoperto il ruolo di Communication Director. Durante il suo incarico, ha istituito una media company aziendale utilizzando sia canali di comunicazione convenzionali che innovativi.

Più recentemente, ha lavorato presso Angelini Pharma, entrando nel 2020 come Global Communication and Patient Advocacy Executive Director. In questo ruolo, ha portato avanti la missione di raccontare in Europa una storia di innovazione italiana nel campo della salute, consolidando la sua esperienza nella comunicazione e nelle attività di advocacy a livello globale. Dunque altra novità importante per il gruppo automobilistico nato dalla fusione di Fiat Chrysler e PSA Groupe in Italia in questo 2024.