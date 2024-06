Fiat propone una gamma di accessori per garantire un’estate perfetta

L’arrivo dell’estate e dei suoi lunghi viaggi mette in risalto le prestazioni e la versatilità della gamma Fiat. Una versatilità che va ancora oltre, adattandosi a esigenze specifiche o abituali grazie agli accessori ufficiali commercializzati dal marchio in collaborazione con Mopar e disponibili sia sulla Rete Fiat che sulla pagina Internet https://www.fiat.it/.mopar/accessori.

Fiat e Mopar uniscono le forze per offrire ad ogni automobilista accessori affidabili e durevoli

Le vacanze sono spesso sinonimo di viaggiare con bambini o animali domestici. Fiat e Mopar offrono un’ampia varietà di elementi affinché i viaggi più lunghi non diventino un’esperienza stancante. Il Children’s Pack si distingue per la sua vocazione pratica. Il suo grande punto di forza è la base FlexConnect situata sullo schienale dei sedili anteriori e alla quale è possibile fissare sia un supporto per utilizzare comodamente il Tablet, sia un tavolo pieghevole tipo aereo che può fungere sia da zona pranzo che da area giochi. Include anche la protezione del sedile, in modo che eventuali macchie non danneggino il rivestimento.

A bordo di una Fiat gli animali domestici possono viaggiare nei sedili posteriori o nel bagagliaio, grazie ad appositi sistemi di protezione, al bagagliaio reversibile o alle protezioni della soglia di carico. Possono essere integrate anche imbracature di sicurezza o addirittura cinture specifiche in modo che possano accompagnare gli occupanti nella cabina.

In un periodo dell’anno in cui è gradito avere acqua fresca e bevande a portata di mano, Mopar propone un frigorifero da 21 litri, composto da un modulo isotermico con attacchi 12/24 – 230 V che può essere posizionato sul sedile del passeggero la panca posteriore, fissata dalla cintura di sicurezza, nonché all’interno del bagagliaio.

Per le occasioni in cui i viaggi richiedono più bagagli del normale o includono escursioni in bicicletta, Fiat e Mopar dispongono di tutti i tipi di accessori per aumentare la capacità di carico dei veicoli del marchio o adattarsi a tutti i tipi di carico. Puoi scegliere tra un’ampia gamma di portapacchi, con un’ampia varietà di dimensioni, a partire da 340 litri. È inoltre possibile montare ganci di traino rimovibili e portabiciclette. Sul sito puoi trovare le tipologie Thule Free Ride verticali e quelle montate sulla barra del rimorchio.