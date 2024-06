Stellantis: Eurorepar presenta il suo nuovo pneumatico Reliance AllSeason

Eurorepar presenta il nuovo pneumatico Reliance AllSeason, ora disponibile. Progettato per soddisfare le esigenze della maggior parte degli automobilisti, arriva in un momento in cui gli pneumatici per tutte le stagioni sono sempre più richiesti grazie alla loro versatilità e al rapporto qualità-prezzo. Lo pneumatico Reliance AllSeason soddisfa i seguenti criteri: comportamento di rotolamento silenzioso con classificazione B (71 dB) e anche classe B nell’area dell’aderenza sul bagnato.

Eurorepar presenta il nuovo pneumatico Reliance AllSeason: uno pneumatico per tutte le stagioni per tutte le condizioni atmosferiche

Il nuovo pneumatico di Eurorepar rispetta le normative sugli pneumatici invernali ed è disponibile in 23 misure che coprono 80 applicazioni, dalle auto subcompatte ai SUV fino ai veicoli commerciali leggeri (LCV). Lo pneumatico Reliance Allseason è adatto ai modelli più diffusi sul mercato e alla maggior parte delle condizioni operative. Il suo design asimmetrico garantisce una guida fluida sotto la pioggia, con ampie scanalature che deviano l’acqua e riducono il rischio di aquaplaning. La sua certificazione 3PMSF ai sensi della normativa europea lo rende omologato per la guida in aree con restrizioni invernali. E non ultimo, grazie al suo posizionamento di prezzo, offre un ottimo rapporto qualità prezzo.

Il Reliance Allseason è sviluppato e prodotto in Europa e rappresenta gli ultimi sviluppi nella tecnologia e nel design dei pneumatici: le numerose scanalature laterali e di drenaggio dell’acqua assicurano ottime prestazioni, i rinforzi irrigidiscono la struttura e allo stesso tempo indicano il grado di usura del battistrada.

Il Reliance Allseason è offerto in un’ampia gamma di misure, coprendo l’89 per cento della domanda dei 25 pneumatici quattro stagioni più venduti in Europa. Grazie agli elevati indici di carico e velocità, le nostre 23 misure, quasi tutte con indice di carico XL, coprono 80 tipi di pneumatici nella gamma da 14 a 19 pollici. Ciò include due dimensioni di veicoli commerciali leggeri che si adattano ai veicoli commerciali più comuni.