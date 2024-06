Stellantis & You La Defense: il gruppo inaugura un nuovo spazio alle porte di Parigi

Stellantis & You, uno dei principali attori della distribuzione automobilistica in Europa, apre un nuovo spazio completamente ridisegnato alla periferia di Parigi. Il brand del gruppo automobilistico continua l’implementazione della sua strategia multimarca ottimizzata con l’apertura di un nuovo spazio che riunisce 8 marchi

Dopo 12 mesi di lavoro, Stellantis &You apre le porte al suo sito La Défense

Situato nel cuore del quartiere degli affari La Défense, questo complesso offrirà in un unico luogo, 8 showroom di 1.300 m² che offriranno ai clienti di Parigi e dell’ovest della sua regione un’ampia scelta di veicoli, a 15 minuti dal titolare del costume da bagno. Questo sito completerà la rete già esistente in tutta la capitale con punti vendita situati: Porte de Versailles; Porte d’Orléans (Malakoff); Porte d’Auteuil (Boulogne Billancourt), Porte de Vincennes e Porte de Pantin.

nel nuovo spazio di Stellantis & You saranno presenti i marchi: DS automobili, Alfa Romeo, Lancia, Jeep, Fiat/Abarth, Citroën, Peugeot e il marchio Spoticar, ciascuno in uno spazio dedicato, che ne metterà in risalto lo spirito. Stellantis & You La Défense è il primo sito francese ad ospitare uno showroom Lancia, segnando così il grande ritorno dell’iconico marchio premium italiano in Francia che sarà inaugurato il 5 luglio. A questo si aggiunge uno spazio esterno con 260 posti dedicati ai veicoli usati a marchio Spoticar, DS Certified, Alfa Romeo Certified e Lancia Certified che offrono un’ampia scelta di veicoli di tutte le motorizzazioni, tutti i chilometraggi e pronti per essere consegnati ai clienti.

Per supportare i nostri clienti durante tutta la vita del loro veicolo, Stellantis & You La Défense si avvale di quasi 5.000 m² di officina di riparazione multimarca, tra cui un’ampia carrozzeria e un centro di riparazione elettronico che consente interventi su tutti i componenti della batteria dei veicoli elettrici. Sul posto Stellantis & You Business implementa una struttura, processi e team strutturati attorno alle esigenze specifiche dei professionisti

Pertanto, 120 dipendenti si mobilitano ogni giorno per proporre i veicoli più adatti tra i marchi commercializzati da Stellantis in Europa, oltre alle offerte del marchio di mobilità Free2Move e del marchio di leasing Leasys.

Un servizio di amministrazione delle vendite dedicato al monitoraggio delle pratiche, predispone soluzioni di supporto amministrativo e di consegna su misura dal sito Stellantis & You La Défense in base ai vincoli logistici specifici di ciascun cliente. Questo team effettua in media il 57% delle consegne in Ile de France e il 43% nelle regioni. Oltre a questa unità dedicata, centri di preparazione, progettazione degli interni e accessori (rivestimenti esterni, attrezzature esterne, ecc.) consentono di rispondere, à la carte, alle richieste specifiche del cliente.

In un ambiente in piena trasformazione: nel cuore dei nuovi quartieri in costruzione, vicino alla nuova stazione Nanterre la Folie dell’EOLE du Grand Paris e all’incrocio tra l’A14 e l’A86, è un posizionamento d’elezione per soddisfare la clientela parigina (15 minuti da Porte Maillot) e l’estremo ovest dell’Ile de France.

Il progetto ha permesso di raggruppare in uno solo quattro siti operativi del settore e di ridurre del 59% la superficie totale gestita. Il nuovo edificio adotta un tetto verde di 2.300 m² che contribuisce a migliorare la qualità dell’aria, rafforzare l’isolamento termico e promuovere la biodiversità.

Per ridurre le isole di calore urbane abbiamo previsto circa 10.000 mq di spazi verdi, 1.900 mq di parcheggi verdi per limitare l’impermeabilizzazione del terreno e la piantumazione di quasi 200 alberi. Inoltre, la nuova struttura dispone di un sistema di gestione tecnica dell’edificio che controlla l’energia, compreso il sistema di riscaldamento a pompa di calore. L’intero sistema aumenterà significativamente la prestazione energetica dell’edificio, con un obiettivo di -30% di consumo rispetto a quanto richiesto dalla normativa termica francese del 2012.

Come in tutte le concessionarie Stellantis & You, vengono privilegiati il ​​riciclaggio di parti e imballaggi usati, l’installazione di apparecchiature a basso consumo energetico e l’utilizzo di parti riutilizzate. Insieme a una politica di sensibilizzazione dei nostri team sul risparmio energetico, ciò ha consentito alla nostra rete di distribuzione composta da 200 siti in Europa di ridurre le proprie emissioni di CO2 del 15% nel 2021, 2022 e 2023. Ciò contribuisce a raggiungere gli ambiziosi obiettivi di Stellantis in il campo.