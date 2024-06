Stellantis & You ha un nuovo amministratore delegato in UK

Richard Garbutt è stato nominato amministratore delegato di Stellantis & You UK, in sostituzione di Angela Shepherd, che lascia il gruppo per perseguire un’opportunità al di fuori del Gruppo. Richard viene promosso dal suo attuale ruolo di Direttore delle vendite, dove è stato in carica dal 2016, supervisionando le operazioni di nuovo, usato e flotta.

Stellantis & You, Vendite e Servizi, nomina Richard Garbutt come nuovo Amministratore Delegato

Avendo ricoperto diversi ruoli dirigenziali, Richard ha sperimentato l’espansione del Gruppo fino a includere Citroën Retail Group e Go Vauxhall, e più recentemente Fiat e Abarth. Richard è stato determinante anche nella digitalizzazione dei sistemi del Gruppo per migliorare le prestazioni e la redditività delle auto usate.

Dopo gli studi di laurea, Richard è entrato in Peugeot nel 1994, ricoprendo ruoli di vendita, post-vendita e franchising. Nel 2005 è passato al commercio al dettaglio con Robins & Day, iniziando come direttore delle vendite, per poi acquisire esperienza e progredire in diversi ruoli, tra cui direttore di filiale e direttore generale.

Garbutt è passato al ruolo di Regional Manager con responsabilità per Londra e la Scozia. Richard ha assistito in prima persona al cambiamento della forma del settore automobilistico, ai cambiamenti nelle esigenze di acquisto dei clienti, all’esperienza e al passaggio più recente ai veicoli elettrici e ibridi.

Questa esperienza si rivelerà preziosa poiché Stellantis &You, Vendite e Servizi, continua i suoi piani di espansione multi-franchising e si concentra sull’esperienza del cliente. Dopo il recente lancio di Fiat e Abarth nel sito di West London e di Vauxhall a Selly Oak, Birmingham. In estate è inoltre prevista l’apertura a Bristol di un nuovo showroom all’avanguardia con sei marchi, che vedrà i marchi Alfa Romeo e Jeep aggiunti al portafoglio di Stellantis & You UK.

Stellantis &You UK ha recentemente celebrato il primo anniversario del cambio di nome e attualmente conta 24 rivenditori in franchising di auto nuove Peugeot, 17 Citroën, cinque DS, cinque Vauxhall, tre Fiat e tre Abarth e sette Distrigo Hub in 34 località in tutto il Regno Unito.

In seguito al rebranding del Gruppo in Stellantis & You, Sales and Services, continua l’attenzione alle persone che si riflette nei valori aziendali, una spinta ad aumentare il coinvolgimento dei dipendenti e l’ambizione di migliorare la reputazione superando le aspettative dei clienti. Garbutt è appassionato di continuare il percorso positivo dei team, concentrandosi sull’impegno e sullo sviluppo personale. L’azienda ha una forte storia di alte performance e crescita, queste rimangono le misure chiave del successo.

Richard Garbutt ha commentato: ”Sono felice di essere stato nominato. Facendo parte del Gruppo da quasi 20 anni, ho visto evolversi il Gruppo, i nostri team e le nostre persone e sono appassionato del successo di entrambi. Conosciamo le sfide di un mercato così dinamico, ma soprattutto le opportunità, non vedo l’ora di lavorare con tutto il team per creare insieme il successo”.