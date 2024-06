Stellantis: dalla nascita del gruppo nel 2021 costi ridotti di quasi 9 miliardi

Il CEO Carlos Tavares ha affermato che Stellantis ha ottenuto una riduzione dei costi di 8,4 miliardi di euro dalla fusione di Fiat Chrysler e PSA Groupe che ha creato la società nel gennaio 2021. Tale importo è più del doppio delle aspettative iniziali rispetto a quando la fusione è stata annunciata nel 2019, e rappresenta un aumento rispetto ai 5 miliardi di euro aggiornati delle riduzioni previste entro cinque anni dal completamento della fusione, che ha formato una delle più grandi case automobilistiche del mondo.

Tavares ha affermato che la riduzione maggiore è stata ottenuta nella condivisione e nel consolidamento delle attività di ingegneria per i veicoli dell’azienda, seguita dagli acquisti. La riduzione dei costi è stata una missione fondamentale del veterano dirigente automobilistico. Altre misure di riduzione dei costi hanno incluso il rimodellamento della catena di fornitura e delle operazioni dell’azienda, nonché la riduzione dell’organico.

Da quando è stata concordata la fusione nel dicembre 2019, Stellantis ha ridotto il numero dei dipendenti del 15,5 per cento, ovvero circa 47.500 dipendenti, fino al 2023, secondo i documenti pubblici. Ulteriori tagli di posti di lavoro quest’anno che hanno coinvolto migliaia di lavoratori negli Stati Uniti e in Italia hanno attirato l’ira dei sindacati in entrambi i paesi. Diversi dirigenti di Stellantis hanno descritto i tagli come difficili ma efficaci. Altri, che hanno parlato a condizione di anonimato per le possibili ripercussioni, li hanno descritti come estenuanti fino all’eccesso.

I tagli fanno parte del piano strategico di Stellantis per aumentare i profitti e raddoppiare i ricavi fino a 300 miliardi di euro entro il 2030. Il piano prevede anche obiettivi come il raggiungimento di un utile operativo rettificato superiore al 12 per cento e un free cash flow industriale di oltre 20 miliardi di euro. “Non stiamo cercando la nostra strada; sappiamo dove stiamo andando”, ha detto Tavares, riferendosi al piano strategico 2030 “Dare Forward” della casa automobilistica.