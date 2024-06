Stellantis entro il 2026 3 nuove Fiat, 2 nuove Alfa Romeo e una nuova Lancia

Stellantis nel corso del suo Investor Day 2024 ha confermato l’arrivo di ben 16 nuovi modelli da qui alla fine del 2026. Tra questi attesi lanci sono stati confermati tre nuovi modelli per Fiat, 2 nuovi modelli per Alfa Romeo e uno per Lancia.

Stellantis ha confermato il debutto entro il 2026 di tre auto di Fiat, due di Alfa Romeo e una di Lancia

Per quanto riguarda Fiat si tratta della nuova Fiat Panda che farà il suo debutto tra poco meno di un mese il prossimo 11 luglio. Poi a seguire nel 2025 toccherà a quella che per il momento viene chiamata nuova Fiat Multipla. Si tratterà di un SUV di segmento C che prenderà il posto di Fiat Tipo nella gamma della principale casa automobilistica italiana. Sempre entro il 2026 arriverà un terzo modello. Molto probabilmente sempre della stessa famiglia di Panda e Multipla in quanto sarà realizzato su piattaforma Smart car di Stellantis. Molto probabilmente si tratterà di un SUV coupé anticipato in un video teaser nei mesi scorsi sotto forma di concept.

Per quanto riguarda invece Alfa Romeo è stato confermato l’arrivo di due auto su piattaforma STLA Large. Si tratta ovviamente della nuova Alfa Romeo Stelvio che debutterà nella seconda metà del 2025 e della nuova Alfa Romeo Giulia che invece vedremo nel corso della primavera del 2026. Entrambe le auto saranno prodotte in Italia presso lo stabilimento Stellantis di Cassino.

Infine per quanto riguarda il brand Lancia è certo che si tratti della nuova Lancia Gamma, il cui debutto è stato ufficialmente confermato nelle scorse settimane dal numero uno della casa automobilistica piemontese, l’amministratore delegato Luca Napolitano. Questa vettura che sarà la futura ammiraglia del brand premium di Stellantis con i suoi 4,7 metri di lunghezza sarà prodotta presso lo stabilimento Stellantis di Melfi su piattaforma STLA Medium.