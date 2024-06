Alfa Romeo: sui social è possibile rivivere le emozioni della prima tappa della 1000 Miglia 2024

Per rivivere l’emozionante rievocazione storica della Freccia Rossa, Alfa Romeo condivide sui propri canali social ufficiali e sul sito Stampa i migliori scatti realizzati durante la corsa, per la gioia degli appassionati di tutto il mondo. Si comincia con le immagini della prima tappa di ieri, con partenza da via Venezia a Brescia e arrivo a Torino, lì per la prima volta dopo 76 anni.

Alfa Romeo torna a calcare le strade della 1000 Miglia, la “corsa più bella del mondo” sui canali social ufficiali

Per raggiungere il capoluogo piemontese, e più precisamente Piazza San Carlo, il convoglio di auto d’epoca della 1000 Miglia 2024 ha toccato Palazzolo sull’Oglio, Bergamo, Novara e Vercelli, ed è stato accolto ovunque da un pubblico festante che ha gremito strade e piazze piene di grande fascino e di storia. In pista era presente la squadra ufficiale Alfa Romeo composta dalle due vetture d’epoca in gara – la 1900 Sport Spider (1954) con al volante il celebre pilota Nicola Larini, e la 1900 Super Sprint (1956) – e da quelle di attuale produzione: la nuova sportiva compatta Alfa Romeo Junior e le esclusive Giulia e Stelvio Quadrifoglio Super Sport.

Dunque per chiunque fosse interessato a rivivere quanto successo ieri basta collegarsi con uno qualsiasi dei canali social ufficiali di Alfa Romeo e scoprire la magia di questa corsa che quest’anno vede la casa automobilistica del Biscione protagonista con oltre 50 auto dello storico marchio milanese. Vedremo dunque cos’altro accadrà nei prossimi giorni con la 1000 Miglia 2024.