Stellantis domina nel Regno Unito nel segmento dei veicoli commerciali

Stellantis continua a guidare il mercato dei furgoni nel Regno Unito nel 2024 e ha triplicando le vendite rispetto al suo concorrente più vicino nel segmento dei furgoni elettrici, secondo gli ultimi dati di registrazione pubblicati oggi dalla Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT). Il gruppo automobilistico rappresenta quasi un terzo di tutti i furgoni venduti nel Regno Unito finora quest’anno, con una quota di mercato del 30,35%. Il gruppo ha venduto 38.903 furgoni da inizio anno, rispetto ai 37.974 dello stesso periodo dell’anno scorso.

Volume delle vendite in aumento per Stellantis UK rispetto al 2023 con 38.903 furgoni venduti da inizio anno

Vauxhall è il marchio Stellantis più venduto e il terzo marchio di veicoli commerciali leggeri più venduto nel Regno Unito da inizio anno, con un aumento del 15% nel volume delle vendite di furgoni da inizio anno. Nel frattempo, il Nuovo Citroën Berlingo è ancora il piccolo furgone più venduto nel Regno Unito quest’anno.

Peugeot continua ad essere il marchio di furgoni elettrici più venduto nel Regno Unito da inizio anno, con Vauxhall al secondo posto. I marchi Stellantis hanno venduto finora 3.085 furgoni elettrici quest’anno, tre volte di più rispetto al secondo produttore di furgoni elettrici più venduto.

Lee Titchner, direttore di Stellantis ProOne UK, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di essere l’unico OEM che produce furgoni in grandi quantità nel Regno Unito e di guidare l’elettrificazione delle flotte di furgoni del Regno Unito come produttore di furgoni elettrici più venduto nel paese. Con volumi di vendita complessivi in ​​aumento rispetto allo scorso anno, è fantastico vedere sempre più aziende e privati ​​in tutto il Paese beneficiare della nostra gamma di furgoni recentemente aggiornata”.

Stellantis attualmente produce Citroën ë-Berlingo, Vauxhall Combo Electric, Peugeot E-Partner e Fiat E-Doblo nel suo stabilimento di Ellesmere Port, il primo impianto di produzione in serie di soli veicoli elettrici del Regno Unito. Dal 2025, il gruppo produrrà anche furgoni elettrici medi nel suo stabilimento di Luton, oltre a continuare la produzione di furgoni ICE.