Stellantis e Sixt celebrano 30.000 consegne in soli cinque mesi 

Stellantis, uno dei principali produttori di automobili al mondo, e il fornitore internazionale di servizi di mobilità premium SIXT festeggiano un inizio di successo della loro partnership di vasta portata. Dopo l’accordo del valore complessivo di diversi miliardi di euro, annunciato nel gennaio 2024, entrambe le società hanno raggiunto un primo importante traguardo.

I clienti Sixt hanno percorso più di 300 milioni di chilometri con le auto a noleggio Stellantis e danno feedback positivi sull’esperienza

Nei primi cinque mesi del 2024, Stellantis ha già consegnato a SIXT circa 30.000 veicoli solo in Europa, inclusi più di 50 modelli di nove marchi iconici. Le consegne includono un’ampia gamma di veicoli, dalle city car ai SUV, e una varietà di propulsori (compresi veicoli/BEV completamente elettrici), tutti dotati delle più recenti tecnologie software e di infotainment. La collaborazione con Stellantis, annunciata a gennaio , consentirà a SIXT di acquisire fino a 250.000 veicoli per la sua flotta a noleggio in Europa e Nord America nei prossimi tre anni. Il volume delle consegne già effettuate sottolinea che entrambi i partner sono pienamente sulla buona strada in questo senso.

I clienti SIXT che finora hanno scelto un veicolo Stellantis sono rimasti generalmente soddisfatti della loro esperienza di noleggio. In totale, i clienti SIXT hanno già percorso più di 300 milioni di chilometri con i veicoli Stellantis dall’inizio del 2024. Il loro feedback positivo sottolinea l’attrattiva di marchi come Alfa Romeo, Citroën, DS Automobiles, Fiat, Jeep, Opel/Vauxhall, Peugeot, Maserati nonché dei veicoli commerciali di Stellantis. Allo stesso tempo, molti clienti hanno dichiarato che prenderebbero in considerazione l’acquisto dei modelli di veicoli noleggiati dopo il noleggio.

Uwe Hochgeschurtz, Chief Operating Officer di Stellantis nella regione dell’Europa allargata: “La nostra partnership a lungo termine con SIXT fornisce un contributo importante alla nostra missione di offrire una mobilità pulita, sicura e conveniente. È con grande piacere che annunciamo la consegna del 30.000esimo veicolo a SIXT nel 2024. Questo valore record per Stellantis dopo così poco tempo è la prova della nostra forte partnership con SIXT. Il clou è che si trattava della nuova Lancia Ypsilon, una grande vettura che sarà determinante per il ritorno della Lancia sul mercato europeo. La presenza del Co-CEO di SIXT, Konstantin Sixt, e dell’Amministratore Delegato del marchio Lancia, Luca Napolitano, è stato per me un grande onore”.

Konstantin Sixt, Co-CEO di SIXT: “Sono impressionato nel vedere come la nostra partnership sta prendendo vita e sono lieto che il 30.000esimo attraente veicolo Stellantis stia ora arricchendo la nostra flotta – e questo è solo l’inizio. Il mio sincero apprezzamento va ai team Stellantis e Sixt per la grande collaborazione. La collaborazione con un fornitore all’avanguardia di una gamma completa come Stellantis sottolinea la nostra ambiziosa strategia di crescita e la promessa di offrire sempre ai nostri clienti la scelta migliore per tutte le loro esigenze di mobilità”.

Entrambe le aziende sono impegnate nella sostenibilità ambientale. Nell’ambito del suo piano strategico Dare Forward 2030, Stellantis è sulla buona strada per raggiungere l’obiettivo di zero emissioni nette di carbonio entro il 2038 e punta a un mix di vendite di BEV del 100% in Europa e del 50% negli Stati Uniti entro il 2030. SIXT offre un’interessante gamma di veicoli a basse e zero emissioni, che copre un’ampia gamma di tipologie di guida, compresi i veicoli completamente elettrici. Ciò è in linea con gli investimenti dell’azienda nelle infrastrutture di ricarica e con l’espansione dell’app SIXT in un ecosistema completo per la mobilità sostenibile.