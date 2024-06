Stellantis anche a maggio si conferma leader nel segmento dei veicoli commerciali in Italia

Anche a maggio Stellantis ha confermato la sua supremazia in Italia nel segmento dei veicoli commerciali. Il gruppo automobilistico infatti ha immatricolato oltre 7.000 veicoli nel mese di maggio appena concluso secondo quelli che sono i dati che sono stati comunicati nelle scorse ore da Dataforce. Questo porta il totale delle vendite da inizio anno ad oltre 37 mila unità. Si tratta di numeri che confermano la leadership dell’azienda guidata dal CEO Carlos Tavares in questo segmento nel nostro paese.

In base a questi risultati la quota di mercato di Stellantis in Italia nel segmento dei veicoli commerciali è stata pari al 40,7 per cento del mercato. Ancora una volta grande protagonista di questo risultato è stato il brand Fiat Professional che da solo nel nostro paese rappresenta una quota del 22,8 per cento. Questo risultato è stato ottenuto principalmente per merito di Fiat Ducato, che da solo ha ottenuto la bellezza di 9.101 immatricolazioni. Molto bene anche il Doblò Van risultato al primo posto nel suo segmento. Anche nel segmento delle veicoli commerciali elettrici Stellantis si conferma leader con una quota di mercato del 33,5 per cento.

Gianluca Zampese, Direttore della Business Unit Veicoli Commerciali di Stellantis in Italia ha dichiarato: “Maggio ha riaffermato il nostro primato nel settore italiano dei veicoli commerciali, e ora ci stiamo già orientando verso il consolidamento e l’espansione delle nostre prestazioni in un contesto di mercato rinnovato, segnato dall’introduzione di nuovi incentivi governativi. In risposta a ciò, abbiamo lanciato offerte di acquisto straordinarie, particolarmente vantaggiose per coloro che desiderano sostituire il loro mezzo con uno più moderno, confortevole e eco-compatibile. Con queste misure, miriamo a diventare figure chiave nel settore dei trasporti professionali, un ambito in continua evoluzione, soprattutto in considerazione della transizione energetica in corso, che gli incentivi ecologici statali intendono sostenere e accelerare”.