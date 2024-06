Stellantis leader in Francia del mercato auto a maggio e in tutto il 2024

Stellantis France mantiene la propria posizione di leader di mercato nei primi cinque mesi del 2024 in termini di vendite, con 4 modelli nella top 10 del mercato PC (Peugeot 208, 308, 2008 e Citroën C3 ). A maggio la penetrazione è del 29,1% nelle autovetture + VUL, del 27,1% nelle autovetture e del 38,2% nei veicoli leggeri.

Stellantis occupa il primo posto nel mercato francese PC + LCV per il mese e cumulativamente per il 2024

Con una quota di mercato combinata PC+LCV del 31% nei primi cinque mesi dell’anno e una crescita delle immatricolazioni del +3% , Stellantis si conferma primo produttore in termini di vendite in Francia, con oltre 5 punti davanti al suo principale concorrente in totale.

“Stellantis è il produttore leader sul mercato francese per il mese e cumulativo 2024, sia in VP, in LCV che in totale VP+LCV. L’azienda sta mostrando evidenti progressi nel mercato dei veicoli elettrici con oltre un terzo del mercato per il mese e per il 2024, grazie ad un’offerta efficiente e varia, dove la Peugeot e-208 rimane leader indiscusso in Francia” ha dichiarato Christophe Musy, Direttore di Stellantis France.

Alla fine dei primi cinque mesi del 2024, 5 brand hanno mostrato un incremento delle loro performance: Peugeot cresce del 2,2% nel mercato PC+LCV, dove la Peugeot 208 resta il veicolo più venduto in Francia con una quota di mercato del 5,4%, in aumento di +0,5 punti rispetto al 2019. cumulativo 2023. Jeep registra un notevole aumento dei volumi di vendita di PC pari al +97% , per il quinto mese consecutivo.

Fiat vede i suoi volumi PC + veicoli commerciali leggeri aumentare del +7%, e quelli PC crescere del +14,2%, sempre trainati dalle vendite della Fiat 500e e dall’ottimo avvio della Fiat 600e, che rappresenta cumulativamente il 15% delle vendite del marchio per i primi cinque mesi del 2024, A maggio Opel ha confermato il trend positivo registrato nel primo trimestre e ha registrato un aumento dei volumi di vendita del +19% nel mese e del 20% cumulato nel 2024, con un’ottima performance sui veicoli elettrici, in crescita di oltre l’80% rispetto allo scorso anno. mese cumulativo 2024 rispetto allo stesso periodo 2023,

Nel segmento dei marchi premium, Alfa Romeo conferma i suoi progressi, con volumi di vendita in crescita del 19,4% nel mese e del +23,3% nel cumulato , trainati in particolare dalle vendite di Tonale, il primo marchio elettrificato dell’azienda, in crescita del +21%.

Spoticar rafforza la sua posizione di leader nel mercato dell’usato in Francia grazie al lancio di offerte innovative incentrate sulla fiducia e la tranquillità dell’acquirente di veicoli usati. Nel mese di maggio, SPOTICAR ha messo in evidenza la sua offerta “La Tres Belle G4r4ntie”, offrendo ai consumatori un’estensione di garanzia di 4 anni per tutti i finanziamenti di veicoli usati.

Nei cinque mesi del 2024 Stellantis continua a occupare il primo posto nel mercato dei veicoli commerciali leggeri con una quota di mercato del 38,7%, in crescita del 3%. Questi risultati sono supportati dal successo dei marchi Peugeot e Fiat che hanno registrato in maggio aumenti di volume rispettivamente dell’11,1% e del 30,4%.

Stellantis è il numero 1 nei segmenti dei veicoli commerciali piccoli, con una quota di mercato del 46,9%, il numero 1 nel segmento dei veicoli commerciali medi con una quota di mercato del 34,6% e il numero 2 nel segmento dei veicoli commerciali grandi, con una quota di mercato del 33,5 % e numero 1 nel segmento dei camper con una quota di mercato del 59%. Solo nel mercato dei veicoli elettrici, Stellantis è ampiamente dominante con una quota di mercato del 57,7% nel mese, ovvero +26 punti di vantaggio rispetto al secondo posto.

Performance ancora eccezionali in termini di vendite di veicoli elettrici (BEV) nel mese, con una quota di mercato del 39,8%, in crescita di 8 punti rispetto al 2019 con volumi di vendita in crescita del +30% rispetto al 2023. Nel complesso Stellantis rafforza ulteriormente la propria leadership con una quota di mercato del 37,9%, in crescita di +8,5 punti e volumi di vendita in crescita del +56%.

La Peugeot E-208 resta il numero 1 dei BEV (VP+LCV) in Francia a maggio, e la OPEL Corsa Electric ha una performance notevole con un +178% in volume. La Peugeot E-208 e la Fiat 500e rispettivamente n.1 e n.2 in assoluto per il 2024.