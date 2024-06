Sergio Mattarella a bordo della Lancia Flaminia Presidenziale il 2 giugno per la Festa della repubblica

Ieri grandi festeggiamenti per la nascita della Repubblica Italiana nel 1946. La Lancia Flaminia Presidenziale, come da tradizione, ha accompagnato il Presidente della Repubblica nella parata militare, toccando alcuni dei luoghi simbolo della Capitale.

Sergio Mattarella a bordo della Lancia Flaminia Presidenziale per celebrare la festa della Repubblica

Dal 1961 la Lancia Flaminia Presidenziale è l’auto ufficiale del Presidente della Repubblica Italiana. Presentata al Salone di Ginevra del 1957 e dotata di un motore V6 da 2,5 litri, la Lancia Flaminia si distingueva come un’ammiraglia con interni e finiture prestigiose

Per seguire i successi di vendita, il modello venne presto arricchito con serie speciali, realizzate dai carrozzieri, poi nel 1961 Pinin Farina produsse la cabriolet presidenziale a passo lungo, conosciuta come “335”, indicando le dimensioni del passo in centimetri. La landaulet – la tipica carrozzeria delle auto ufficiali con tetto rigido sopra i sedili anteriori e tetto aperto nella parte posteriore – è stata realizzata in soli quattro esemplari, tutti dotati di pavimento specifico, livrea blu ministeriale, prestigiosi rivestimenti in pelle Connolly nera, citofono e cinque posti posteriori.

Il primo VIP ospitato nella nuova Lancia Flaminia Presidenziale fu la Regina Elisabetta II, seguita da personaggi come John F. Kennedy, Charles de Gaulle (rispettivamente i Presidenti degli Stati Uniti e della Francia) e tanti altri politici, capi di stato e sovrani. Divenne quindi ambasciatore dell’italianità nel mondo. La Lancia Flaminia presidenziale è una delle nove vetture ad aver ispirato il design delle future vetture del marchio, in termini di forme aerodinamiche, fatte di aerodinamica, sostenibilità e fluidità dei volumi.