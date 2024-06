Le Lancia Flaminia Presidenziali ricevono le Targhe Oro ASI

Lo scorso giovedì 30 maggio, in accordo con l’approssimarsi delle celebrazioni per la prossima Festa Nazionale del 2 Giugno di domani, il Quirinale ha ospitato la consegna ufficiale dei Certificati di Identità e delle Targhe Oro ASI destinate alle quattro Lancia Flaminia Presidenziali che ormai dal 1961 servono i Presidenti della Repubblica Italiani. Un autentico simbolo dell’Italia oltre che di assoluta eleganza, di stile inconfondibile e di italianità stessa.

La cerimonia di consegna è stata ospitata dalla stessa Presidenza della Repubblica alla presenza dei rappresentanti della Segreteria Generale del Quirinale, del Servizio Intendenza, del Reggimento Corazzieri e del Settore Autorimessa e Parco Auto, Alfredo Guarra, Anna Monorchio, il Colonnello Rino Coppola, Massimo Calvani e Luca Pastorelli. Durante la cerimonia il Presidente di ASI, Alberto Scuro, ha consegnato gli attestati accanto alla Vice Presidente Agnese Di Matteo e ai Consiglieri Federali Giuseppe Dell’Aversano e Costanzo Truini e al Presidente della Commissione Tecnica Auto Vittorio Valbonesi.

“Vedere tutte insieme la Belfiore, la Belmonte, la Belvedere e la Belsito ci riempie di emozione. Ancora oggi, dopo oltre sessant’anni dalla loro costruzione, queste quattro Lancia Flaminia risultano in perfetto stato di conservazione e originalità grazie alla cura e alla manutenzione del personale preposto del Quirinale”, ha ammesso il Presidente di ASI Alberto Scuro.

L’occasione che ha avuto al centro le Lancia Flaminia Presidenziali ha permesso di rimarcare il ruolo del motorismo storico per l’Italia

La consegna dei Certificati di Identità e delle Targhe Oro ASI destinate alle quattro Lancia Flaminia Presidenziali ha permesso di rimarcare l’importanza del motorismo storico come asset profondamente identitario per tutta l’Italia. Una delle eccellenze che vanno tutelate e promosse e per le quali l’Italia è famosa in ogni parte del mondo. Continuare a vedere sfilare ogni anno veicoli speciali come proprio le Lancia Flaminia Presidenziali permette di non distogliere lo sguardo dal valore simbolico che riveste l’intero comparto.

La Lancia Flaminia Presidenziale deriva dal modello presentato al Salone dell’Auto di Ginevra nel 1957. Nel 1961 la Carrozzeria Pininfarina realizzò la prima variante Presidenziale della Lancia Flaminia, dotata di passo lungo e denominata 335; questa vettura venne utilizzata per la prima volta dal Presidente Giovanni Gronchi durante la visita italiana della Regina Elisabetta II di Inghilterra il 2 maggio del 1961. Qualche mese dopo vennero realizzati altri tre esemplari del medesimo modello, ribattezzati con gli stessi nomi dei cavalli delle Scuderie del Quirinale: Belfiore, Belmonte, Belvedere e Belsito. Tali specialissimi modelli a marchio Lancia hanno tenuto alto l’onore del motorismo italiano anche nel caso di visite di Capi di Stato molto importanti come Charles De Gaulle o John Fitzgerald Kennedy. Oggi la Belfiore e la Belvedere rimangono sempre a disposizione del Presidente della Repubblica per le parate ufficiali, mentre la Belsito e la Belmonte vengono conservate rispettivamente al Museo Storico della Motorizzazione Militare di Roma e al Museo Nazionale dell’Automobile di Torino. Per la prima volta, però, tutte e quattro le Lancia Flaminia Presidenziali sono state riunite al Quirinale per i festeggiamenti del 2 Giugno di domani.