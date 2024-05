Nuova Citroen C3 sbarca in Uk: ecco quanto costa in quel mercato

Citroën ha appena annunciato i prezzi della Nuova Citroen C3 nel Regno Unito. Ci riferiamo alla recente auto compatta caratteristica ed elegantemente semplice che offre il miglior comfort della categoria, elevati livelli di specifiche standard e un eccellente valore. Gli ordini in UK apriranno a luglio per la versione elettrica, seguita dalla Nuova C3 a settembre.

La nuova Citroen C3 di quarta generazione combina un design elegante, un equipaggiamento completo e un comfort supremo

La nuova Citroen C3 mostra la nuova identità di design e logo del marchio, con un frontale ridisegnato caratterizzato da una nuova ed elegante firma luminosa con fari a LED di serie, insieme a cerchi in lega bicolore da 17 pollici con taglio diamantato Di serie anche le estensioni nere del passaruota, gli skid plate anteriori e posteriori e il tetto bicolore con mancorrenti. La nuova C3 sarà disponibile in sei colori: Polar White, Monte Carlo Blue, Mercury Grey. Nero Perla Nera, Blu Brillante e Rosso Elisir. La nuova C3 è inoltre dotata di eleganti clip colorate per gli esterni, disponibili nei colori Infrarosso, Giallo Limone e Bianco.

La Nuova Citroen C3 è disponibile con allestimento PLUS, mentre la Nuova ë-C3 è disponibile in due livelli di allestimento, PLUS e MAX. Le versioni PLUS sono dotate di un nuovo touchscreen centrale da 10 pollici per migliorare la funzionalità e abilitare il mirroring wireless dello smartphone compatibile con Android Auto e Apple CarPlay.

Offre un riconoscimento vocale naturale, trasformando questo sistema multimediale in un utile assistente personale. Tutte le versioni sono inoltre dotate di sedili anteriori Advanced Comfort® e sospensioni Advanced Comfort per offrire a conducenti e passeggeri una guida estremamente confortevole e un’esperienza di guida rilassante. Nuova C3 è disponibile con un anno di abbonamento gratuito ai servizi “Citroën Connect PLUS” che prevedono la connessione dati automatica tramite il sistema di emergenza e assistenza “Citroën Connect Box”.

Nuova Citroen C3 offre numerosi aiuti alla guida per garantire una guida sicura e serena. Questi includono tecnologie di sicurezza avanzate, freno di sicurezza attivo basato su video, sistema di avviso di deviazione dalla corsia attivo, rilevamento e raccomandazione dei limiti di velocità, avviso di attenzione del conducente, assistenza alla partenza in salita, controllo della velocità di crociera e limitatore di velocità.

Oltre alle numerose dotazioni offerte nelle versioni PLUS, le varianti della Nuova ë-C3 MAX offrono una telecamera di parcheggio posteriore, aria condizionata automatica, luci posteriori a LED, vetri oscurati, nonché volante riscaldato, parabrezza riscaldato e parte anteriore riscaldata. posti a sedere. Le versioni MAX offrono una connettività ancora maggiore per i conducenti con aggiornamenti sul traffico in tempo reale e consapevolezza degli autovelox, attraverso i servizi “Citroën Connect PLUS”.

La nuova ë-C3 è il primo modello di Stellantis a presentare la nuova ed economica piattaforma “Smart Car” focalizzata sui BEV che utilizza un pacco batterie LFP (litio ferro fosfato) da 44 kWh per fornire fino a 320 kmdi autonomia (WLTP) ciclo combinato) che offre prestazioni fluide e completamente elettriche ed elegante semplicità ad un valore sorprendente.

La ricarica rapida AC standard dal 20% all’80% richiede circa quattro ore e 10 minuti utilizzando un caricabatterie da 7,4 kW, o due ore e 50 minuti con il caricabatterie di bordo opzionale da 11 kW. Le capacità di ricarica rapida CC da 100 kW consentono la ricarica dal 20% all’80% in soli 26 minuti.

Con il suo motore elettrico da 113 CV (83 kW) e il cambio automatico che accelera l’auto da 0 a 100 km/h in circa 11 secondi e con una velocità massima di 135 km/h, la Nuova ë-C3 offre prestazioni più che sufficienti per affrontare la guida di tutti i giorni, in particolare in città. e ambienti suburbani. La nuova C3 è disponibile anche con un efficiente motore a benzina, il PureTech 100 S&S manuale a 6 marce, disponibile solo con allestimento PLUS. Un ibrido plug-in completerà la gamma entro la fine del 2024.