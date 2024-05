Stellantis: importante incontro in Algeria per discutere del futuro di Fiat nel paese

Il Ministro dell’Industria algerino, Ali Aoun, ha ricevuto questo martedì 28 maggio 2024 una delegazione del gruppo Stellantis, guidata da Samir Cherfan, direttore della regione Africa e Medio Oriente, come indica un comunicato stampa del ministero algerino. La stessa fonte precisa che l’incontro rientra “nel monitoraggio dell’avanzamento del progetto di produzione automobilistica in Algeria del marchio Fiat”.

Oggi importante incontro in Algeria per il gruppo Stellantis

In questa occasione, Samir Cherfan ha confermato “l’impegno del gruppo Stellantis a sostegno dello sviluppo dell’industria automobilistica in Algeria”. “L’incontro si è concentrato sullo stato attuale della fabbrica e sul monitoraggio degli ultimi sviluppi nella produzione automobilistica”, si legge nel comunicato stampa, che aggiunge che “è stata fatta una presentazione dettagliata del progetto, mostrando i progressi nella produzione di veicoli del marchio Fiat, in particolare i modelli Fiat 500 e Doblò”.

“Il ritmo di produzione verrà aumentato per raggiungere l’obiettivo prefissato di 40.000 veicoli entro la fine del 2024 e di 90.000 unità entro la fine del 2026″, precisa il comunicato. È stato inoltre presentato lo stato di avanzamento dell’applicazione degli accordi conclusi con i fornitori per aumentare il tasso di integrazione, che secondo Samir Cherfan dovrebbe raggiungere oltre il 35 per cento entro il 2026.

L’apertura della seconda linea di produzione presso lo stabilimento automobilistico di Fiat a Orano è un passo significativo per l’industria automobilistica nella regione. Con l’annuncio del wali di Orano, Saïd Sayoud, secondo cui l’apertura avverrà alla fine del prossimo mese di giugno, si evidenzia l’impegno e gli sforzi del gruppo Stellantis nel potenziare le proprie operazioni nel paese.

Inaugurata lo scorso dicembre, questa fabbrica rappresenta un investimento sostanziale per il settore e contribuirà a soddisfare la domanda crescente di veicoli. Il fatto che l’avvio dei lavori di ampliamento è avvenuto a marzo sottolinea la rapidità con cui il progetto è stato avviato dopo l’inaugurazione. Questo sviluppo non solo promette di creare opportunità di lavoro ma anche di rafforzare la posizione competitiva dello stabilimento e di Stellantis nel mercato automobilistico.

Da marzo 2023 a marzo 2024 il gruppo Stellantis ha importato nel mercato algerino 97.000 veicoli Fiat. Questo dato è stato comunicato il 22 marzo da Samir Cherfan, in occasione del primo anniversario del lancio della Fiat in Algeria. Vedremo dunque quali altre novità arriveranno dal Nord Africa a proposito del gruppo automobilistico guidato dal CEO Carlos Tavares.