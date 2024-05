Carlos Tavares incontrerà i sindacati a Torino il 27 maggio

Il prossimo lunedì 27 alle 17, il CEO di Stellantis, Carlos Tavares, si riunirà con i rappresentanti sindacali a Torino. L’azienda ha inviato l’invito a tutti i sindacati dei lavoratori del settore metalmeccanico, specificando che durante l’incontro si discuteranno le “prospettive future”. Questo incontro arriva dopo quaranta giorni dallo sciopero del settore automobilistico a Torino e ha lo scopo di sollecitare il rilancio di Mirafiori. Inoltre, si tiene alla vigilia del confronto presso il ministero delle Imprese riguardante gli stabilimenti di Pomigliano d’Arco e Cassino.

Il 27 maggio a Torino il CEO di Stellantis Carlos Tavares incontrerà i sindacati

L’incontro di Carlos Tavares con i rappresentanti dei principali sindacati italiani si svolgerà a Torino presso il Centro Stile. Da tempo, i sindacati hanno richiesto un incontro con Tavares per ottenere maggiori informazioni sul futuro degli stabilimenti italiani di Stellantis. Finalmente questo incontro è stato fissato e cresce la curiosità di sapere quello che il numero uno del gruppo automobilistico dirà ai sindacati per quantro riguarda il futuro degli stabilimenti italiani dell’azienda nata dalla fusione di Fiat Chrysler e PSA.

Questo incontro avviene in un momento in cui c’è tensione con il governo italiano dopo i casi Alfa Romeo Milano e dopo il sequestro di Fiat Topolino per la presenza del tricolore sulla carrozzeria. Ricordiamo inoltre che ha fatto molto discutere il fatto che Carlos Tavares abbia ottenuto un notevole aumento del suo stipendio, mentre l’azienda ha recentemente deciso di permettere la vendita delle vetture del partner cinese Leapmotor tramite la sua rete di distribuzione. Allo stesso tempo, c’è la minaccia da parte dell’azienda di chiudere stabilimenti nel caso in cui un secondo produttore dovesse entrare sul mercato italiano.

Potrebbe essere presa in considerazione nuovamente l’opzione di trasferire la produzione della Fiat 500 ibrida a Mirafiori, una possibilità precedentemente discussa ma mai concretizzata. In un’intervista con Autonews, il CEO di Fiat, Olivier François, aveva dichiarato che stanno lavorando per realizzare una nuova versione ibrida della Fiat 500 a Torino, insieme alla variante completamente elettrica. Questa affermazione smentisce quanto detto solo poche settimane prima, sottolineando che sarebbe necessario un notevole investimento.