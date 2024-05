Stellantis: l’obiettivo 1 milione di auto in Italia sembra sempre più lontano

Lo scorso mese di gennaio il numero uno di Stellantis, l’amministratore delegato Carlos Tavares aveva detto che la sua azienda avrebbe fornito un grosso contributo all’obiettivo del governo di riportare entro il 2030 la produzione di auto in Italia al di sopra del milione di unità all’anno. Quelle promesse però sembrano molto lontane dalla realtà nonostante siano passati solo pochi mesi. Infatti non solo non sono stati fatti progressi in proposito ma addirittura il traguardo del milione di auto all’anno sembra ancora più lontano in questo momento.

Nonostante le parole di Carlos Tavares, il traguardo del milione di auto in Italia per Stellantis sembra sempre più lontano

L’anno scorso Stellantis in Italia ha prodotto 521.842 auto. Quest’anno però le cose sembrano andare ancora peggio. Infatti Secondo i dati preliminari dell’Anfia, la produzione domestica di autovetture è diminuita del 31,3 per cento nel mese di marzo e del 21,1 per cento nel primo trimestre 2024. Nei giorni scorsi si sperava che le cose potessero migliorare con l’annuncio della produzione di auto della cinese Leapmotor in Italia. Purtroppo però Carlos Tavares nella conferenza stampa di presentazione di Leapmotor International ha confermato che nel nostro paese avverrà solo la commercializzazione di queste auto ma che nessuna produzione è prevista.

A questo punto l’ipotesi ingresso di un secondo produttore nel nostro paese che possa affiancare Stellantis si fa sempre più concreta. Del resto dal gruppo guidato da Carlos Tavares non sembrano esserci per il momento novità importanti al di là di quelle già annunciate nei mesi scorsi. Ciò significa che nel breve e medio termine non vi saranno aumenti di produzione anzi piuttosto questa potrebbe diminuire ancora. Le case automobilistiche interessate sarebbero numerose come anticipato dal Ministro delle imprese e del made in Italy Adolfo Urso. Vedremo dunque che novità arriveranno in futuro.