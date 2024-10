Giorgia Meloni: “Elkann ha mancato di rispetto al Parlamento”

La premier Giorgia Meloni durante la trasmissione Porta a porta, andata in onda ieri sera su Rai1 ha criticato duramente il presidente di Stellantis John Elkann per non essere andato in Parlamento. “Elkann non si è limitato a dire di no, ma ha aggiunto che la sua posizione è dovuta all’attesa di un incontro con il governo: temo che gli sfuggano alcuni aspetti fondamentali della Repubblica italiana”, perché “si tratta di due questioni completamente diverse, una non esclude l’altra; viviamo in una Repubblica parlamentare, e avrei preferito evitare questa mancanza di rispetto nei confronti del parlamento”.

Elkann ha mancato di rispetto al Parlamento secondo la premier Giorgia Meloni

Giorgia Meloni comunque non ha chiuso la porta al dialogo sottolinenado che le discussioni con Stellantis continuano ma che esse avvengono in condizioni di pari dignità. Ha affermato che continueranno a comunicare come fanno con tutti, senza sentirsi in soggezione o subire condizionamenti. Tuttavia, ha anche evidenziato che sarebbe stato ragionevole ascoltare cosa avesse da dire il Parlamento della Repubblica italiana, una nazione che ha molto contribuito a Stellantis.

Mercoledì pomeriggio, il presidente di Stellantis, John Elkann, ha avuto una conversazione telefonica con il Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, durante la quale ha espresso la sua gratitudine per il cordiale scambio. Elkann ha sottolineato il rispetto nei confronti del Parlamento, specificando che «la risposta al presidente della commissione Attività produttive Gusmeroli nasce dall’osservanza della decisione della Camera di impegnare il Governo, attraverso le mozioni approvate dall’Aula, a identificare politiche industriali in linea con l’evoluzione del settore automotive». Durante il colloquio, ha anche ribadito «l’apertura al dialogo con tutte le Istituzioni, come da sempre il gruppo fa in tutti i paesi in cui è presente, Italia in primis».